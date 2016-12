Les dones protagonitzen el calendari 2017 de l'Ajuntament

Aquest migdia s´ha presentat al Centre Cultural El Casino el Calendari de l´Ajuntament de Manresa 2017, aquest any dedicat a la Dona. Aquesta proposta, sorgida del Consell Municipal de la Dona, ha comptat amb el suport i implicació de la regidoria de la Dona. La iniciativa vol retratar el paper de les dones a través de dotze fotografies i dotze frases, una per cada mes. L´objectiu, conscienciar sobre el que encara queda per fer per assolir la igualtat de gènere, així com reconèixer, valorar i difondre el paper de les dones de la ciutat de Manresa. En total, l´Ajuntament n´ha editat 4.000 exemplars. Les fotografies han estat captades per fotògrafes, totes dones, de Foto Art Manresa, que enguany celebra els seu 40è aniversari.

A l´acte hi ha participat Cristina Cruz , regidora de la Dona de l´Ajuntament, Paloma Masnou i Montse Margarit, representants del Consell Municipal, i Pura Travé, de Foto Art.

Paloma Masnou ha volgut remarcar la importància del calendari, que pretén "donar vida a dones de la ciutat i visibilitzar entitats que estan fent molta feina per a les dones". Cruz ha volgut refermar el compromís de la regidoria amb aquestes iniciatives, i ha recordat com va acceptar la proposta que li van fer des del Consell Municipal de la Dona.

Margarit ha volgut ressaltar algunes de les imatges pel contingut simbòlic, com la del 8 de març, dia de la dona treballadora, en què apareix una dona conductora, una manera de reflectir com les dones es van incorporant en sectors o treballs tradicionalment ocupats per homes. "Volíem donar visibilitat a dones manresanes no famoses", ha explicat Margarit, tot remarcant la tasca d´ajuda social i desinteressada, majoritàriament gratuïta, que fan molts col·lectius femenins de la ciutat.

Per la seva banda, Pura Travé, de Foto Art, ha explicat que, malgrat treballar i participar en projectes amb altres entitats de la ciutat, aquest ha estat el primer cop que treballaven "com a dones i en clau de dones", i aquesta combinació els ha "encantat".

La producció del calendari ha constat amb 13 sessions de treball que s´han dividit entre 7 fotògrafes. Els eixos a través dels quals se centra són els següents:

Dones voluntàries. Hi apareix Esperança Casanovas, voluntària del servei de dutxes de la Fundació Tomàs Canet a les Germanetes dels Pobres. La fotografia és d´Adelina Putellas.

Dones en la política. Teresa Vilajeliu, Conxa Comas i Àngels Torrens, les tres primeres dones regidores en democràcia a Manresa són les protagonistes del mes de febrer. La fotografia és de Pura Travé.

Dones i el món laboral. La protagonista és M. Carmen Vadillo, conductora del servei de bus urbà de Manresa (Fotografia de Maria Dolors Cots).

Dona i formació. Cristina Martínez i Carolina Sagués, estudiants, i Tania Estapé, professora de la FUB (UVic-UCC), són les tres protagonistes del mes d´abril. La fotografia és d´Àngels Arrufat.

Dones que han fet història. Les dues protagonistes del mes de maig són Lluïsa Cunill i Carme Guitart, impulsores dels històrics Centres de Cultura Popular. La fotografia és obra de Rosalina Camps.

Dona i Cultura. El mes de juny se centra en l´artista plàstica Roser Oduber, presidenta de la Taula d´Arts Visuals de la Catalunya Central (Fotografia de M. Dolors Cots)

Dones del món. Hi apareix Binta Sene, membre de la comunitat d´origen senegalès a Manresa (Fotografia d´Adelina Putellas).

Dona i Esports. Hi apareix l´Estel Puiggròs, que amb només 15 anys és una de les jugadores de bàsquet catalanes amb més projecció (Fotografia de Cristina Morera).

Dona i Salut. Les protagonistes són Sílvia del Pino, Elena Martínez i Sílvia Muñoz, vinculades a entitats de lluita contra l´endometriosi, el càncer de mama i la fibromiàlgia (Fotografia de Pura Travé).

Dones als barris. Hi apareixen les presidentes veïnals Montserrat Tresserres (Comtals), Marina Hosta (Sagrada Família), Josefina Portell (Valldaura) i Carme Carrió (Escodines) i, malgrat no aparèixer, també es té en consideració l´Anna Martínez (Barri Antic). La fotografia és de Yolanda Pradas.

Dones contra la violència masclista. Fotografia que retrata l´encesa d´espelmes amb motiu del Dia Internacional per l´Eliminació de la Violència Contra les Dones (Fotografia d´Adelina Putellas)

Dones i participació. Fotografia que retrata representants del Consell Municipal de la Dona, davant de l´Ajuntament de Manresa (Fotografia de Maria Dolors Cots).

La fotografia de la portada, amb dones manresanes de diverses generacions, és obra d´Adelina Putellas.

Les frases que retraten cadascun dels mesos i que acompanyen les dones de les fotografies són representatives de les desigualtats encara vigents avui dia. Des de la majoria de dones en les entitats del tercer sector; el 18% d´alcaldies només dirigides per dones; el 70% dels treballs parcials ocupats per dones; la poca presència de dones al capdavant de les universitats (tan sols una dona de 50 universitats estatals); l´escàs 7,5% dels referents culturals i científics femenins que apareixen als llibres de text d´ESO; les 5 associacions veïnals (de 24) que són presidides per dones; les desigualtats en la producció cultural; la importància de la solidaritat entre dones immigrants, que molts cops supleix la manca de suports familiars; l´irrisori 1,3% d´informació esportiva que es dedica als esports femenins; o l´esperança de vida de les dones, sis anys més elev ada que la dels homes.

També es remarca el paper central del SIAD Manresa, que va atendre 162 dones el 2015, o el Consell Municipal de la Dona, que contribueix a les polítiques i a la participació de les dones de Manresa.

Tot plegat pretén ser un retrat viu de la situació de les dones a Manresa, però també en general, i una manera de posar dades sobre la taula per conscienciar i, així, intentar començar a revertir les desigualtats existents.

L´acte ha conclòs amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència masclista, i posteriorment, la regidora Cristina Cruz ha lliurat un obsequi a les fotògrafes que han participat en el projecte.