Expedient a la Hispano pels retards de Manresa i multa a la línia d'Igualada

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert expedient informatiu a l´empresa Hispano Igualadina pels retards i incidències que s´han produït a la línia de Manresa a Barcelona des que dissabte es va estrenar com a concessionària del servei. Pel que fa a la línia Igualada-Barcelona, la Generalitat multarà amb 20.000 euros l´empresa mitjançant una quinzena d´expedients sancionadors.

Tal i com ha informat aquest diari, hi ha un creixent malestar entre els usuaris de la línia Manresa-Barcelona pels continus incompliments d´horaris que s´estan produint. Com a conseqüència, el Departament ha obert ja un expedient informatiu per recavar informació i analitzar el tema, arran de les darreres reclamacions rebudes sobre deficiències del servei.

En el cas del servei que la Hispano Igualadina presta a Igualada, la Generalitat ha tancat l´expedient informatiu obert el passat mes d'octubre arran de les queixes rebudes en la prestació del servei en les línies de la seva concessió, en el corredor entre Igualada i Barcelona.

Després de recavar informació, analitzar-la i dur a terme inspeccions i controls en diversos serveis, el document constata la necessitat d´introduir millores tant quantitatives com qualitatives en el corredor.

Concretament, pel que fa a l´oferta, determina la introducció de noves expedicions per reforçar les hores punta, a les 7 del matí en sentit Barcelona, i a les 3 i a les 5 de la tarda en sentit Igualada, que s´implantaran durant el gener.

15 expedients sancionadors

D´altra banda, l´anàlisi del material mòbil realitzat per la Generalitat, mostra quatre casos en què s´han observat irregularitats que derivaran en l´obertura de 4 expedients sancionadors a la companyia, en els propers dies.

Pel que fa a la prestació de servei, s´ha constatat que més del 70% de les reclamacions tenen a veure amb l´incompliment d´horaris, més que amb problemes de capacitat. Així, les deficiències detectades al corredor no venen tant per una oferta insuficient, sinó per una gestió millorable.

En aquest sentit, el Departament obre 11 expedients sancionadors relacionats amb deficiències en la prestació del servei i canvis d´horaris sense previ avís, per exigir responsabilitats a la companyia.

En total, tots els expedients sancionadors sumen una sanció aproximada d´entre 18.000 i 20.000 euros.

Millora d´informació a l´usuari i als ajuntaments

A més, l´expedient informatiu constata la manca de proactivitat de l´empresa tant en atenció telefònica com en xarxes socials respecte de la comunicació d´incidències, horaris i serveis.

Així, insta a l´empresa a presentar en un termini de tres mesos un pla de millora de la comunicació dirigit tant a usuaris com a les administracions locals afectades.

El Departament de Territori i Sostenibilitat reclama a l´empresa implementar aquestes millores en un termini de tres mesos, i continuarà duent a terme treballs de vigilància i control per al seguiment de la garantia de la qualitat del servei en aquest corredor.