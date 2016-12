Insisteixen a reivindicar la construcció del pàrquing subterrani del Milcentenari

L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants reivindica la construcció del pàrquing subterrani del Milcentenari «que beneficiaria a veïns, comerciants i clients».



Cal recordar que hi ha un pacte signat entre l'Ajuntament i la concessionària de la zona blava, Eyssa, que estableix les condicions per les quals l'empresa estaria obligada a construir un aparcament soterrat al Milcentenari, un cop tingui en explotació el de la Reforma.



Segons l'acord signat, l'empresa està obligada a construir el pàrquing soterrat al Milcentenari si el de la Reforma assoleix un rendiment superior al 40 % d'ocupació mitjana anual durant un període de 15 anys a partir de la signatura de l'acord.



El dret d'explotació del pàrquing és de 50 anys. De fet, encara no han transcorregut 15 anys –el pacte és del 2003– però tenint en compte que les ocupacions del pàrquing de la Reforma que s'han fet públiques no han arribat al 4 % sembla molt difícil, per no dir impossible, que es pugui reactivar fins al 40 %.



Un llistó molt alt



Cal dir, això sí, que una ocupació mitjana del pàrquing del 40 % en el seu moment es devia trobar factible d'assolir, però aquesta percepció contrasta vivament amb el fet que l'empresa concessionària situï dintre de la plena normalitat ocupacions molt més baixes, que són les que s'estan donant.



El plec de clàusules de la convocatòria del concurs públic de la construcció i gestió de l'aparcament de la Reforma es va aprovar el 3 de febrer del 2003 per la unanimitat dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament.



Altres reivindicacions de l'entitat són que es trobi la manera que autocars que porten visitants a la Santa Cova facin parada a la plaça Europa-Infants per visitar llocs ignasians i facilitar als botiguers l'arranjament de la façana del seu establiment sense que estiguin obligats a intervenir a tota la façana de l'edifici.



També demana un pla de dinamització del centre històric que fomenti l'emprenedoria, programi actuacions de millora i faci difusió d'aquest sector de la ciutat.