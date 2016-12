Un jove de la Salle de Manresa guanya el concurs IFEST de Catalunya

Un jove de 2n de Batxillerat de la Salle Manresa, Esteve Pla Porcel, ha guanyat les proves IFEST que es van celebrar dimarts a Barcelona. Com a premi, Esteve Pla farà un viatge de quatre dies de Barcelona a París i Londres, en tren, per defensar el seu projecte. Si s'imposés també a nivell europeu, aleshores guanyaria un viatge d´una estada d'un mes a Sillicon Valley, als Estats Units. Ifest és la festa de la innovació, la ciència i la tecnologia.

El concurs es va celebrar dins de la festa de l'emprenedoria i la tecnologia organitzada per la xarxa Catalunya Empren de la Generalitat de Catalunya. Va reunir més de 3000 alumnes de diferents centres del país a Barcelona. L'Ajuntament de Manresa hi va contribuir amb 211 joves dels Instituts Lluís de Peguera i Guillem Catà, Escola Joviat i La Salle Manresa. Els joves van fer diferents activitats. la Discovery hall, un espai expositiu de projectes, empreses i experiències sobre tendències recents com el treball amb drons i la robòtica; el Meet inspiration, una desena de ponències d´experts que van explicar iniciatives inspiradores que generaven empatia i ganes d´emprendre; i el Challenge Imagine, que era un taller d´innovació que consistia en treballar amb cent grups d´uns vuit joves cadascun per desenvolupar una idea durant un temps de dues hores. D'aquest taller en va sortir guanyador el grup de l´Esteve Pla Porcel , alumne de 2n de batxillerat de l´escola La Salle Manresa que va guanyar el premi Imagine Express (programa per generar negoci en el sector de la telefonia mòbil).

El premi per al vencedor és un viatge de quatre dies per París i Londres, on haurà d'exposar la idea entre els guanyadors d'altres països. I si s'acaba imposant, tindria un viatge d'un mes a Sillicon Valley, als Estats Units. També visitarà el WMC de Barcelona, per explicar-lo al congrés de mòbils, a inversors que es puguin interessar per la seva idea i li compri.