Rècord de botigues tancades al sector de la plaça Major de Manresa i voltants

La darrera de les estadístiques semestrals que realitza l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants ha donat el pitjor resultat de botigues tancades des que es porta a terme, fa 4 anys i mig. Dels 155 baixos comercials que hi ha al sector 65 (42%) estan tancats. Mai fins ara les xifres havien estat tan negatives.

El primer cop que es va fer el recompte de persianes abaixades, el maig del 2012, el percentatge era del 26%, després ha passat per diferents nivells del 30% i, ara, s'enfila per sobre del 40%, un volum que no s'havia assolit fins ara.

La dada trenca les esperances de recuperació que s'havien anat covant. Durant dos anys i mig, del maig del 2012 al novembre del 2014, les xifres anaven de mal en pitjor. Però del novembre del 2014 al maig del 2016 s'havien mantingut estables i cada cop que es tornava a fer el recompte es comptava amb la possibilitat que després de les davallades i del període d'estabilitat arribés la represa. No ha estat així i el nou augment de negocis sense activitat genera un continu de 4 anys i mig en què la situació no ha fet més que empitjorar.

Comunicació a l'Ajuntament

De les 41 botigues tancades que hi havia el maig del 2012 s'ha passat ara a 65. Percentualment, el salt és de 26,4% a pràcticament un 42%.Comparant la darrera dada amb la immediatament anterior, el nombre de comerços tancats ha crescut en 4 establiments, de 61 a 65. Es la diferència entre les 5 botigues que han obert portes en el període que va del 31 de maig al 30 de novembre i les 9 tancades.

Com cada cop que es porta a terme la revisió estadística, l'associació ha comunicat els resultats a l'Ajuntament mitjançant una instància. En aquesta ocasió, l'entitat presidida per Josep Tobeña lamenta que el sector torni a anar «un altre cop enrere» pel que fa a activitat comercial, un retrocés que ja acumula 24 locals comercials sense activitat més que fa 4 anys i mig.

L'entitat considera que els resultats negatius han d'esperonar encara més el comerç i l'Administració per aconseguir d'una vegada girar la truita al sector. El fet que hi hagi emprenedors que aposten pel centre històric -encara que, de moment, es vegin superats en nombre pels que tanquen- marca un camí a seguir per convèncer a més persones que «tenen una gran oportunitat de venir a obrir els seus negocis al nostre sector».