Últim dia per apuntar-se als Espais Familiars i Tallers de les llars d'infants municipals

Demà dijous finalitza el període d´inscripció per participar en els Espais Familiars i Tallers adreçats a famílies amb infants de 0 a 3 anys que tindran lloc a partir del gener de 2017 a les llars d´infants municipals l´Estel, la Lluna i el Petit Príncep, i que estan impulsades per l´Ajuntament de Manresa i la Cooperativa Encís.

Enguany s´han programat tres propostes diferents: l´Espai Xics i Grans, l´Espai Nadó i Música per a nadons, infants i família, tres propostes educatives que tenen l´objectiu d´intercanviar experiències, afavorir el desenvolupament dels infants i enfortir les seves relacions amb els adults.

Espai Xics i Grans

Aquest espai està adreçat a famílies amb infants d´1 a 3 anys. És un espai per intercanviar i compartir experiències en la criança, el joc i la relació amb els adults, on pares i mares puguin trobar un suport i els infants puguin relacionar-se fora de l´àmbit familiar de forma lliure. Un espai on poder intercanviar experiències, dubtes, inquietuds i converses, sempre tenint l´infant com a protagonista. Un espai on els nens i les nenes trobaran un entorn ric en propostes i on les famílies podran gaudir de l´activitat amb ells i formar-ne part.

Aquesta activitat anirà a càrrec de Marta Sellarès, tècnica en Educació Infantil i estudiant de Pedagogia. Actualment treballa ala Llar d´infantsla Lluna. L´Espai Xics i Grans es farà els dimecres de 17 a 18.30 h, de gener a juny. Arrenca el 18 de gener i té un cost de 26 euros al mes.

Espai Nadó

L´Espai Nadó està adreçat a famílies amb infants des del néixer fins a 1 any. És un espai de trobada i intercanvi per potenciar la relació entre el nadó i la família i afavorir el seu desenvolupament. Un espai on es pot trobar un ambient tranquil, relaxat i distès, on poder deixar anar les inquietuds, preguntes i idees.

Aquesta activitat anirà a càrrec de Noèlia Pérez, tècnica en Educació Infantil, quiromassatgista i mare de dos fills. L´Espai Nadó es farà els dimecres de 17 a 18.30 h, de gener a juny. Arrenca el 18 de gener i té un cost de 26 euros al mes.

Música per a nadons, infants i família

Activitat que consisteix en el despertar sonor i musical dels infants a través de la iniciació de la música. El seu objectiu és enfortir els vincles afectius entre el nadó i la seva família. Es treballarà a partir de la veu, parlada i cantada, i es farà servir la música en viu (piano, clarinet, flautes, i instruments de plaques i percussió), i música enregistrada, donant especial importància a les cançons populars i músiques tradicionals del territori, així com també s´obrirà el ventall a músiques i instruments d´arreu del món.

Aquesta activitat està adreçada a infants d´1 a 3 anys on es compartirà l´experiència amb algun familiar adult, ja sigui pare, mare, avis, o bé algun altre familiar o cuidador amb qui passi moltes hores. És molt recomanable compartir la sessió amb els germans, en el cas de tenir-ne.

L´activitat anirà a càrrec d'Anna Vega Aldrufeu, pedagoga musical i músic en actiu, titulada superior en piano o solfeig. Actualment és membre de la formació de percussió corporal SSM Bighand que dirigeix Santi Serratosa, i s´encarrega de la coordinació, creació i interpretació del concert-espectacle per a infants de 2 anys del Servei Educatiu (Reixics) del teatre Kursaal de Manresa.

Aquest taller es farà els dies 3 i 17 de febrer, de 17 a 17.45 h. El cost de l´activitat és de 16 euros.

Inscripcions

Les inscripcions de les tres propostes es poden fer fins al 22 de desembre a qualsevol de les tres llars d´infants: l´Estel, la Lluna i el Petit Príncep (presencialment o per telèfon), de 9 a 17 hores. Caldrà presentar una fotocòpia del DNI, fotocòpia de la targeta sanitària dels infants i omplir un full d´inscripció amb les dades personals i bancàries.