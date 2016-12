La 31a edició del Campi qui Jugui tindrà els jocs olímpics com a eix temàtic

Coincindint amb la celebració, l'estiu passat, dels Jocs Olímpics, la 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut de Manresa, el Campi qui Jugui tindrà com a eix temàtic els jocs olímpics, amb una extensa oferta per practicar esport.

El Campi, que tindrà una seixantena de monitors i es celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, va rebre en l'edició passada uns 11.000 visitants. Per quart any consecutiu es celebrarà al Pavelló Vell del Congost, on guanyarà espai a l'exterior, i l'horari serà de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, amb un preu de l'entrada de 5,5 euros els infants a partir de 3 anys i de 3 euros els acompanyants adults. Com és tradició, els menuts tindran un descompte de 50 cèntims amb la postal que els arribarà a casa.

A banda de l'ampliació de les activitats a l'exterior, el Campi incorporarà al gimnàs d'Egiba el MicroEgiba per a infants d'1 a 5 anys i es destinarà un espai perquè les famílies hi puguin guardar els cotxets en arribar. De les 34 activitats programades, 15 estan gestionades per entitats. Per exemple, s'hi estrena la Federació Catalana d'Esgrima.

La Karpa+10 tindrà les darreres novetats en consoles i ulleres 2D i hi haurà un photocall on els particiants es podran fotografiar amb una medalla o una copa olímpica, a més a més d'un taller per fer una torxa olímpica.

Aquest migdia han presentat l'edició d'enguany Mireia Estefanell, regidora de Dinamització Econòmica, i Jordi Santamara i Lluís Thomen, director i coordinador del Campi, respectivament. Com sempre, el cartell el signa el ninotaire manresà Manel Fontdevila.