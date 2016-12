Aigües de Manresa alerta d'empreses que enganyen per vendre aparells per a l'aigua

Aquest és un cas real. Una persona truca a una casa i demana a quines hores hi seran a la tarda per passar a analitzar l'aigua. Afirma que és d'una empresa que treballa per a la Generalitat. En realitat, i en general, sol ser mentida. Són empreses que el que volen és comercialitzar els seus aparells domèstics per tractar l'aigua i que enganyen els usuaris per accedir a casa seva i vendre'ls el producte.

Sobretot, aquestes empreses s'aprofiten de la bona fe de les persones grans. N'hi ha que fins i tot qüestionen la qualitat de l'aigua o que amenacen d'aplicar un recàr-rec al rebut si l'abonat no els deixa fer les anàlisis. Aigües de Manresa n'està al corrent perquè és un engany recurrent, tot i que hi ha temporades, com l'actual, en què se'n donen més casos. És precisament per aquest motiu que quan s'obre la seva pàgina web el primer que hi ha és un avís que informa sobre aquest tema.

Enguany, l'empresa municipal ha atès les trucades de 118 usuaris i abonats queixant-se o demanant informació perquè han contactat amb ells empreses dedicades al tractament de l'aigua que els han fet desconfiar o causat alarma. L'any passat van ser 112 trucades.

Aquestes empreses, diu el comunicat d'Aigües de Manresa, «qüestionen la qualitat de l'aigua de l'aixeta com a argument per vendre aparells domèstics de tractament de l'aigua». Sobre això, remarca que «la potabilitat i qualitat de l'aigua [de Manresa] està sanitàriament garantida per les contínues analítiques efectuades sota l'estricta normativa vigent i la vigilància i control de l'autoritat». Alhora, fa saber que «Aigües de Manresa no fa inspeccions ni analítiques a l'interior dels habitatges» i que, per tant, si es reben trucades amb aquest objectiu no són seves sinó «d'empreses de venda d'aparells domèstics de tractament de l'aigua».

Van a tongades

Ricard Tomàs, director d'explotació d'Aigües de Manresa i adjunt a gerència, comenta que aquestes trucades enganyoses van a tongades per municipis i barris i també per èpoques. Enguany, en el recompte que fan ells, quan han rebut més queixes dels abonats ha estat els mesos de maig (25) i novembre (24). Pel que fa a l'any passat, els mesos amb més queixes van ser l'abril (31) i el desembre (31). Llevat d'un parell o tres de mesos, n'hi ha tot l'any.

Tomàs explica que hi ha empreses que diuen que hi van de part de l'Ajuntament, de part d'Aigües de Manresa i que fins i tot n'hi ha que, arribant al súmmum de l'engany, «els han amenaçat que els tallarien l'aigua o que els posarien un recàrrec de 180 euros al rebut» si no els permetien entrar a l'habitatge per poder analitzar l'aigua.

Acompanyament als usuaris

Davant d'aquesta situació, diu Tomàs, l'empresa municipal s'ha ofert en més d'una ocasió a ser present a casa de l'abonat afectat durant la visita. I és fent aquest acompanyament mut que han pogut escoltar alguns comercials mentint sobre la qualitat de l'aigua per vendre un dels seus aparells. Sobre això, insisteix a defensar la qualitat de l'aigua de Manresa, que «no necessita cap tractament addicional». De fet, apunta, hi ha vegades que fer aquest tractament addicional innecessari pot comportar riscos perquè requereix un manteniment que no tothom fa correctament.

A banda de fer-ho mitjançant les trucades telefòniques, aquestes empreses també capten possibles clients fent enquestes al car-rer. Aigües de Manresa manté informada sobre aquests casos Aqua España, l'Associació Espa-nyola d'Empreses de Tractament i Control de l'Aigua, per tal que no paguin justos per pecadors, i l'associació d'envasadors.