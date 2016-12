El CEB retreu a l'Ajuntament una actitud «dubitativa» en el tema de les caputxines

El Centre d'Estudis del Bages (CEB) s'ha manifestat respecte a l'acord anul·lat entre les clarisses caputxines i la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM). Entre d'altres, ha expressat el seu desig que «l'Ajuntament que, fins ara, ha mantingut una actitud dubitativa i condescendent, encapçali el que demanen les monges caputxines i la ciutadania de Manresa».

El CEB, entitat dedicada a la divulgació i la defensa de la història i el patrimoni de la comarca que presideix Francesc Comas, fa notar que, «tot i que en alguns moments [el convent de les caputxines] va rebre el menyspreu i la ira d'una part dels manresans, van ser els mateixos ciutadans els que van pagar la seva reconstrucció». «I, ara -afegeix-, quan les monges van decidir cedir -no pas donar- el convent a la ciutat que les ha acollit al llarg dels anys, reben una resposta negativa del bisbat». Mentre que agraeix «el gest generós que la comunitat de monges ha realitzat envers la ciutat i tots els manresans», demana que «el bisbat reconsideri la seva decisió i que tingui en compte la voluntat de les cinc monges caputxines de tornar a la ciutat el que la ciutat els ha donat». Alhora, «demanem a la societat civil manresana que reaccioni a aquesta situació i defensi aquest espai cedit a la ciutat. Una defensa col·lectiva com van fer els nostres avantpassats en altres èpoques històriques».

Recordem que les caputxines, veient que la seva comunitat a Manresa està abocada a l'extinció per manca de vocacions, van cedir a la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) el seu convent per tal que aquesta hi fes una residència per a ancians, alhora que es comprometia a tenir cura de les germanes que hi queden. El seu acord, però, el va anul·lar la Santa Seu i el bisbat de Vic mai no hi ha donat el seu suport.