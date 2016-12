L´Ajuntament aprova un padró amb 723 manresans més dels que diu l´INE

El ple de l´Ajuntament de Manresa ha aprovat la revisió del padró municipal a 1 de gener del 2016 amb una població de 75.475 habitants, 723 habitants més dels que l´Institut Nacional d´Estadística atribueix a la ciutat en la mateixa data.

Segons el padró municipal, els 75.475 habitants són 312 més dels que tenia Manresa 1 any abans. En el ple del 17 de desembre del 2015 el ple municipal va donar el vist-i-plau a una població de 75.163 persones.

Pel que fa a l´INE, si fa 1 any va situar la població de Manresa en 74.655 habitants, dilluns va donar la xifra de 74.752 persones, amb un creixement de 97 empadronats.

Les dues xifres de l´Ajuntament són superiors als 75.000 habitants i les dues de l´INE, inferiors. La discrepància és molt significativa si tenim en compte que va ser la dada de l´INE la que l´any passat va provocar la pèrdua de la categoria de ciutat gran i, amb ella, 3,5 milions d´euros de transferències de l´Estat durant un període de 4 anys.

Així, si l´any passat la diferència entre la població de Manresa que marcava l´INE (74.655) i la de l´Ajuntament (75.163) era de 508 persones i va provocar un daltabaix econòmic molt considerable i va forçar l´Ajuntament a intentar engruixir la llista d´empadronats anant directament a casa seva o localitzant-los telefònicament, enguany la discrepància ha augmentat fins a les 723 persones.

Acord per reduir discrepàncies

Aquestes situació es dóna després que el ple de l´Ajuntament de Manresa aprovés el mes de febrer passat un acord segons el qual, «dins el termini més breu possible, l´ajuntament destini els recursos personals i materials necessaris als efectes de mantenir en el futur degudament actualitzada la xifra padronal municipal i que aquesta sigui el més propera a l´oficial aprovada per l´INE».

El text de la proposició esmenada aprovat demanava al ministeri d´Hisenda la flexibilització dels criteris d´inclusió dins el sistema de cessió dels impostos de l´Estat, de manera que per a la inclusió o exclusió es tingui en compte la tendència evolutiva de la població en comptes de la xifra padronal vigent a la data de revisió per períodes quadriennals.

També es va aprovar que en l´elaboració –anunciada com a participativa– del Pla de Govern de l´Ajuntament per aquest mandat, es tindria molt en compte el fet poblacional i la necessitat de fer tots els possibles per no perdre més població, (i fins i tot per incrementar-la); a l´hora de prioritzar programes i actuacions en tots els àmbits de l´acció municipal.

En aquell ple el govern municipal va entonar el mea culpa i va assegurar que es faria el necessari per tenir el màxim possible al dia la situació de dades registrals del cens. El govern municipal va argumentar que els recursos de què disposava el cens municipal eren els mateixos que anys enrere. Però una cosa era treballar amb un centenar i escaig d´incidències i una altra que de cop i volta es multipliquessin per tres o per quatre i els recursos continuessin sent els mateixos.

4.385 altes i 4.073 baixes registrades

Els 75.475 habitants de Manresa a 1 de gener del 2016, 312 més que els que tenia la ciutat 1 any abans, del padró municipal són la diferència entre les 4.385 altes i 4.073 baixes registrades.

En el dictàmen de la revisió anual del padró es eixa constància que aquestes dades «es trametran a l´Institut Nacional d´Estadística (INE)».

L´aprovació, però es realitza dies després que l´INE fes públiques les dades oficials de població.

L´any passat es va donar la circumstància que el mateix dia que l´Ajuntament aprovava la revisió del padró, l´INE feia públiques les seves dades. L´Ajuntament va desmentir immediatament la dada que donava l´INE, i que situava Manresa per sota dels 75.000 habitants, per incorrecta, però això no va influir en el fet que s´imposés la dada de l´INE com a oficial i la ciutat perdés miulions d´euros en transferències de l´Estat.

En aquell ocasió l´Ajuntament va assegurar que la dada que va fer pública l´INE de 74.655 habitants no afectaria el nivell de transferències de l´estat que corresponien a la capital del Bages per ser una ciutat de més de 75.000 habitants.

Els 74.655 habitants que l´INE assigna a Manresa en la revisió del padró municipal a 1 de gener del 2015 no només va ser considerada per l´Ajuntament un error que l´Institut Nacional d´Estadística hauria de rectificar sinó que el govern municipal la va errar quan va dir que no suposaria una alteració de la categoria poblacional en la què estava enquadrada Manresa.

Segons l´Ajuntament, la dada era errònia perquè primer havia de ser aprovada pel ple municipal i després tramesa a l´INE perquè fes les esmenes que consideri oportunes i, en aquell cas -que ara es torna a repetir- la dada va ser presentada el mateix dia que es portava a l´aprovació del ple un padró de 75.163 habitants.

En el cas de Manresa, en aquell moment es va dir que la data que es faria servir per decidir si la ciutat es mantenia o no en la categoria de ciutat gran era l´1 de gener del 2016. Després es va tenir clar que era l´1 de gener del 2015. D´altra banda, segona l´INE a 1 de gener del 2016 Manresa també es troba per sota derls 75.000 habitants.

L´Ajuntament va aportar la dada de que a 17 de desembre del 2017 el padró municipal de la ciutat era de 75.867 persones, així que l´1 de gener del 2016 estaria més a prop dels 76.000 habitants que no pas per sota de 75.000. Una apreciuació ambv la què l´INE torna a dissentir ara.

La lectura que feia l´Ajuntament era que l´actualització del padró d´habitants de Manresa del mes de juny del 2015 marcava que la ciutat tenia 75.288 habitants, una quantitat superior als 75.163 d´1 de gener del 2015. I això podria indicar que Manresa havia aturat la caiguda poblacional en què havia estat immersa els darrers anys i que la frenada s´havia produït just per sobre del llindar dels 75.000 habitants.

Evolució de la població

Les dades d´evolució del padró municipal a 1 de gener del 2016, 75.475 habitants, situen la població de Manresa a un nivell semblant al que tenia l´any 2008, 75.567, a inicis de la crisi.

El 2011 Manresa va arribar als seu màxims històrics de població amb 76.751 persones i els quatre anys següents l´actualització del padró va donar dades en les què cada cop la xifra poblacional era inferior a l´anterior: 76.702 el 2012, 76.245 el 2013, 75.695 el 2014 i 75.163 el 2015.

Així que l´aprovada pel ple de l´Ajuntament suposa la primera remuntada des del 2011.

Amb anterioritat a aquell any, el 2009, 2010 la població de la ciutat va estar per sobre dels 76.000 habitants, però el gran creixement de Manresa es va produir entre els anys 2002 i 2008, quan va guanyar deu mil habitants després d´un llarg període de mantenir-se a l´entorn dels 65.000 habitants.