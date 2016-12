L´Ajuntament implica la ciutadania per detectar casos de persones vulnerables

Implicar la ciutadania de Manresa per tal que col·labori amb els Serveis Socials per detectar casos de persones vulnerables que se'ls escapen. És l'objectiu de la campanya "Tens veïns al costat? Fes costat als veïns!", presentada avui dijous al migdia per Àngels Santolària, regidora d'Acció Social i Cooperació, i Josefina Ramírez, cap de Secció de Serveis Socials.

A Manresa hi ha 14.791 persones més grans de 65 anys, de les quals el 16,5% són conegudes pels Serveis Socials municipals. Entre tota la resta hi ha casuístiques molt diverses, des de persones que viuen acompanyades i que estan molt bé de salut a d'altres que viuen soles i que no estan tan bé però que viuen molt aïllades, de manera que només els seus veïns poden detectar si tenen alguna necessitat urgent. Per tal de fer arribar aquesta informació a l'Ajuntament, es pot fer a través del 010 o de l'adreça de correu serveissocials@ajmanresa.cat, de manera que l'administració posi en marxa els mercanismes necessaris per ajudar aquestes persones en situació de vulnerabilitat.