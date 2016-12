El manresà imputat per la crema de fotos del rei intervé al ple

Un dels cinc imputats per cremar fotos del rei durant la Diada, el manresà Roger Santacana, ha intervingut en el ple municipal de Manresa d'aquest dijous fent ús del reglament de participació ciutadana per una moció de la CUP en defensa de la llibertat d'expressió i solidaritat amb els independentistes encausades. La moció no ha estat aprovada, però sí l'esmena del govern amb els seus vots, en contra dels de la CUP, DM i l'abstenció del PSC, C's i el regidor Davins.

L'esmena expressa solidaritat amb els encausats, però mo condemna l'actuació d'ofici dels Mossos ni declara que el plenari no reconeix l'autoritat dels tribunals espanyols.