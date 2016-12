Treballadors municipals porten carbó al govern i l'oposició de Manresa

La junta de personal i comitè d'empresa de l'Ajuntament de Manresa ha fet públic el seu descontentament amb el govern i l'oposició per no comptar amb els treballadors i funcionaris municipals per a les grans decisions de ciutat. Ho han expressat dipositant bossetes amb carbó al terra del saló de sessions.

Els representants del personal han fet públic el seu desacord amb el fet que el consistori obligui a tots els treballadors municipals a realitzar grans sacrificis per a poder eixugar un deute de ciutat.

Els treballadors lamenta que hi hagi més d'un 10% dels treballadors amb un contracte provisional i "i no faci res per solucionar-lo".

El comunicat dels sindicats apunta directament a l'alcalde i els regidors Sala, Torras, Caus i Garcés sense oblidar-se de l'oposició "per no interessar-se sobre el que està passant amb els treballadors municipals".