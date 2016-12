Avui i demà es talla el carrer Guimerà al trànsit de vehicles

Aquest matí i demà, tal i com estava previst, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer d'Àngel Guimerà amb l´objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants durant la campanya comercial de Nadal. Els talls seran entre les 10 del matí les 9 del vespre.

Hi tornarà a haver un reforç del transport públic urbà, la instal·lació d´un semàfor i un pas de vianants per travessar del carrer Guimerà a la plaça de Sant Domènec i la presència d´activitats dinamitzadores en aquest entorn comercial.

Les activitats programades per aquests dos dies són les següents:

Divendres, 23 de desembre

D´11 a 13 h, Actuació TOTCIRC. Circ itinerant

De 17 a 20 h. Teatre Mestucats

Durant tot el dia, en horari comercial, Pintacares itinerant

Durant tot el dia, Food Track de Cafès del Bages (amb tiquet comercial o bé a 1 euro el cafè)

Durant tot el dia, Food Track de Productes del Bages

Dissabte, 24 de desembre

D´11 a 13 h. Actuació TOTCIRC. Circ itinerant

D´11.30 a 13 h. Actuació Coral A Cor

De 12 a 13.30 h. Grup de dansa Cor de Catalunya

De 17 a 20 h. Teatre Mestucats

De 17 a 19 h. Espectacle d´animació El Petit Lilo

Durant tot el dia, en horari comercial, Pintacares itinerant

Durant tot el dia, Food Track de Cafès del Bages (amb tiquet comercial o bé 1 euro el cafè)

Durant tot el dia, Food Track de Productes del Bages

Incidències de Mobilitat

Aquest tancament comportarà els següents canvis de mobilitat:

Canvi de trànsit de Passeig Pere III a partir de la plaça Espanya: l´accés de vehicles a Pg. Pere III costat carrer Canyelles i Guimerà es realitzarà des de Pg. Pere III-pl. Espanya (costat proper al carrer del Primer de Maig), atès que s´invertirà de sentit de circulació del lateral de Pg. Pere III costat carrer circumval·lació.

Els vehicles que circulin per Pg. Pere III-pl. Espanya en direcció Passeig hauran d´optar per circular per costat dret o esquerre de Pg. Pere III segons la seva destinació.

Pg. Pere III costat dret (segons sentit de circulació): accés a, Institut Lluís de Peguera, CAP Bages, Correus, Policia Nacional, Pàrquing Europa, carrer Carrió- Pàrquing Carrió...

Pg. Pere III costat esquerre (segons sentit de circulació): carrer Canyelles-Pàrquing La Farola.

Tancament al trànsit de vehicles del pas de vianants de l´andana de Passeig Pere III amb plaça Espanya: de manera que s´unirà el 2on tram de Pg. Pere III amb Pl. Espanya per al pas exclusiu de vianants, i per tant els vehicles que circulin per Pg. Pere III-pl. Espanya costat Correus-CAP Bages no podran accedir a Pg. Pere III costat carrer Canyelles i Guimerà.

Tall de trànsit de vehicles en el tram de carrer Guimerà: de les 10 h a les 21 h, es prohibirà el pas de vehicles al carrer Guimerà des del Passeig Pere III-c. Canyelles i fins a la Muralla del Carme. S´anul·larà la zona blava, l´estacionament de motocicletes, la parada de transport públic i les zones de càrrega i descàrrega. Es mantindrà l´accés de taxis a la parada de Guimerà i els autoritzats per mobilitat reduïda, aquests accediran per el carrer Puigterrà de Baix. Els usuaris dels guals del carrer Canonge Mulet i Pg. Pere III accediran i sortiran per la Muralla de Sant Francesc. Es tancarà la sortida del pàrquing públic de La Porxada al carrer Guimerà.

Nou pas de vianants a la Muralla-pl. Sant Domènec: s´estableix un nou pas de vianants semaforitzat de forma provisional que connectarà el carrer Guimerà amb el centre de la Pl. Sant Domènec.

Afectacions al transport públic:

Parades anul·lades: Ben Plantada, Plaça Espanya i Guimerà

Parades traslladades: Parada bus interurbà de plaça Espanya: es trasllada a Pg. Pere III entre pl. 11 de setembre i carrer Sèquia (dir. Bonavista).

Informació dels serveis interurbans a través del telèfon 93 874 66 66 (Estació d´autobusos)

Modificacions de recorreguts (més informació a www.manresabus.com):

La línia 1 i F6 (festius) de la Balconada modifica el seu recorregut per fer anada i tornada de centre ciutat per Ctra. de Vic. Parada central Mercat de Puigmercadal.

La línia 2 de la Parada i línia 3 de la Mion, es desviaran per la carretera de Vic, fent la seva parada central a la Pl. Sant Domènec.