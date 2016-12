La comunitat de Sant Egidi reunirà un centenar de persones al dinar de Nadal

La Comunitat de Sant Egidi de Manresa reunirà un centenar de persones al dinar de Nadal que prepara per aquest diumenge. Bàsicament són ancians que viuen sols, nouvinguts sense xarxa familiar i persones vulnerables i desafavorides. La cita s'ha convertit ja en una tradició a la capital del Bages.

Enguany més de 200 persones voluntàries faran possible el dinar, ja sigui aportant regals, preparant les taules, fent el menjar o servint-lo. Com en les últimes ocasions i per poder encabir tothom, el dinar es farà a la Casa de la Pau de la plaça Montserrat, la seu de la comunitat, i les instal·lacions de l'escola Joviat.

Segons la comunitat, aquest Nadal a Europa està marcat per la crisi i la inseguretat generada pels atacs terroristes a Berlín. "Les resposta de Sant Egidi és preparar un Nadal més gran i solidari, amb gent diversa asseguda a taula" perquè "la diversitat és una riquesa".

El dinar també es farà a poblacions com Barcelona, a la basílica dels sants Màrtirs Just i Pastor i a 7 punts més, Madrid o Tarragona, i arreu del món. És previst que aplegui 200.000 persones. Aquesta tradició va néixer el 1982 a Roma, a la basílica de Santa Maria de Trastevere