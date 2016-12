La Hispano atribueix al Nadal i la pluja els retards dels autobusos a Barcelona

L'empresa Hispano Igualadina no té constància que el departament de Territori de la Generalitat ja li hagi obert un expedient informatiu (vegeu diari d'ahir) i ha assegurat que el servei opera amb normalitat després d'un dilluns i un dimarts en què la combinació de pluja abundant i la campanya de compres nadalenques van col·lapsar Barcelona.

Cleto Vázquez, gerent d'Hispano Igualadina-Monbus, ha explicat que els retards que s'han produït són conseqüència d'unes circumstàncies «puntuals» i que a hores d'ara el servei ja està normalitzat.

Mentre que hi ha hagut queixes i comentaris d'usuaris sobre el desconeixement de conductors dels seus vehicles, xofers que s'havien perdut i retards continuats, el gerent d'Hispano Igualadina-Monbus dóna una altra versió dels fets.

Cleto Vázquez ha afirmat que dissabte i diumenge es van reforçar expedicions sense necessitat per garantir un bon servei i es va produir algun endarreriment «no especialment ressenyable».

Dilluns i dimarts l'abundant pluja caiguda i la campanya de compres nadalenques van complicar extraordinàriament el trànsit tant en l'accés a Barcelona com dintre de la ciutat, «i recorreguts que es podien fer en mitja hora o 40 minuts van arribar a fer-se en una hora i mitja». El que ha fet la companyia en algun d'aquests casos ha estat posar un altre vehicle que anés a recollir els usuaris que feia molt que s'esperaven en una parada perquè l'autobús de la línia estava encallat. «Aquí s'ha donat la circumstància de viatgers que s'enfadaven amb el conductor de reforç sense tenir en compte que si haguessin hagut d'esperar el cotxe que els tocava encara hauria passat molt més temps».

Vázquez entén que hi pugui haver alguns usuaris que pensin que un conductor s'ha perdut quan el que fa és precisament buscar una ruta alternativa, o que desconeix mecanismes del seu vehicle quan intenta trobar la fórmula per neutralitzar una avaria en el sistema perquè no s'entelin els vidres, però assegura que els xofers són professionals que coneixen bé la seva feina.