Manresa té encara150 quilòmetres de canonades d'aigua d'amiant

Al subsòl de Manresa hi ha 150 quilòmetres de canonades que tenen l'amiant entre els materials de la seva composició.

El regidor de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy, ho va explicar en el ple municipal de desembre, celebrat dijous entre les 7 de la tarda i les 12 de la nit.

Aloy ho va dir arrel d'una moció presentada pel grup municipal de la CUP per adherir-se a la iniciativa "Amiant zero a Europa". La moció va ser aprovada per unanimitat un cop esmenada per l'equip de govern de CDC i ERC.

El regidor va afirmar que «l'amiant és un producte que està prohibit, que ja no es pot fer servir i que si no es troba en mal estat o es manipula és força innocu».

Aloy va explicar que l'Ajuntament ja té prou dificultats per complir l'ordenança municipal i la llei de la Generalitat del deure de conservació dels edificis -i així intentar afrontar els temes de seguretat- com per haver d'elaborar amb recursos propis un cens de tots els edificis de la ciutat que continguin amiant (que era la proposta inicial de la CUP).

La proposta aprovada compromet l'Ajuntament a «elaborar, en el termini de 6 mesos, un informe dels edificis públics que continguin elements amb amiant. Aquest informe haurà d'incloure el cens dels edificis públics de la ciutat que contenen elements amb amiant, el seu estat de conservació i un pla d'actuació per retirar-los». Aloy va explicar que seria molt complicat fer el mateix a tots els edificis de Manresa, sobretot tenint en compte que es tracta d'un material que es troba a moltes cobertes i només es pot veure a vista d'ocell, també en baixants i canals: «n'hi ha milers a tota la ciutat i fins i tot està repartit per tot el subsòl. A Manresa tenim 400 quilòmetres de canonades i el 38% porten amiant», va assegurar.

Per al regidor, és evident que cal anar fent passos endavant per anar retirant l'amiant , però «sempre sense generar un alarmisme fora de lloc».

Aloy va insistir que «l'amiant en condicions que no es toqui i no estigui en mal estat no és perillós».