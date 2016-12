La contracrònica del ple: La mímica de l´alcalde i el tsunami de les xifres

El de periodista és un ofici perillós. Pot caure víctima d'una bala perduda en un barri de Damasc. O pot morir d'avorriment al ple municipal de Manresa. Dijous passat n'hi va haver un.

El ple és el màxim òrgan de decisió dels ajuntaments, si descomptem el govern central que limita el dèficit i el deute, els tribunals que valoren l'expropiació d'erms plens de canyes a preu de front marítim de Sitges, i els funcionaris, que deuen ser molt importants, perquè els regidors sempre els fan alabances.

El ple el formen l'alcalde i tots els regidors, i també hi són el secretari i l'interventor, que a Manresa seuen a banda i banda de l'alcalde, escortant-lo en la presidència. És l'única taula on tots porten americana i corbata. El secretari anuncia a tota velocitat els punts de l'ordre del dia, i anota el resultat de les votacions. L'interventor no bada boca. El de Manresa es podria treure un sobresou fent d'estàtua humana al Passeig. No participa en el debat, i s'ajusta tant a aquest deure que evita curosament cap gest que suggereixi pensament o sentiment. És allà i prou. Sorprèn que s'anomeni interventor algú que no intervé ni poc ni gens.

L'alcalde Valentí Junyent ordena el debat. Per saber qui ha de parlar, utilitza una complexa mímica que implica moviments amb les mans, amb els ulls i els llavis, adreçada als portaveus com dient-los: intervindreu? I els portaveus també responen per se-nyes. Altres alcaldes d'altres ajuntaments usen la vella tècnica de fer vibrar les cordes vocals. Pregunten: alguna intervenció? Ju-nyent prefereix el seu sistema. Amb ell podria moderar debats en llengües desconegudes.

Junyent també utilitza la mímica quan el debat té uns temps pautats i als portaveus se'ls esgota el torn. L'Ajuntament de Manresa no és el Parlament de Catalunya, no hi ha un faristol amb bombetes que s'il·luminen quan l'orador s'excedeix. Dijous, al debat dels pressupostos, el secretari engegava un cronòmetre al seu ordinador i, quan arribava el moment, l'alcalde feia uns gestos força aparents amb les mans, dirigits a l'orador. Engrescat amb el seu discurs, més d'un portaveu va ser el darrer d'adonar-se del missatge silenciós. El cupaire Jordi Masdeu es va sorprendre per la sentència del rellotge, i Junyent li va dir: «acabi, acabi, no ens discutirem pas pel temps». I Masdeu s'hi va estar una estona més.

Tot plegat, estem entre amics. Valentí Junyent té un passat com a director d'arbitratge de l'ACB que li ha de fer valorar les regles i la disciplina, però el seu tarannà el porta a evitar els conflictes per poc que pugui.

Ja hem dit que el ple municipal no és com l'hemicicle del Parlament. En aquest hi ha uixers que porten aigua als oradors. Al ple de Manresa els regidors troben gerres d'aigua plenes a les taules, però a mig ple el regidor Andrés Rojo, de Ciutadans, en va agafar una que ja era buida i va sortir de la sala per reomplir-la.

Tampoc no té forma d'hemicicle; són dos grups enfrontats de taules i cadires, com es veu a la foto. Una disposició ideal perquè govern i oposició se situessin a banda i banda i es diguessin les coses a la cara. Però per raons complexes, relacionades amb l'evolució dels pactes, a la primera fila de l'esquerra hi ha els convergents, i a la de la dreta, els d'Esquerra. I com que aquests dos grups comparteixen el govern, l'oposició ha quedat relegada a les files del darrere. Davant de la portaveu del govern (convergent) s'hi asseu la primera tinent d'alcalde (republicana): poc es discutiran.

L'acaparament de l'espai central seria més greu si els plens municipals fossin un espectacle de masses, però és evident que no ho són. Això redueix transcendència al fet que, literalment, el govern doni l'esquena a l'oposició. Els portaveus opositors sempre tenen al davant el clatell d'un regidor convergent o republicà.

Com que no és un espectacle de masses, tampoc no es fan esforços de conjunció indumentària. Dijous hi havia quatre corbates, tres de les quals a la presidència –alcalde, secretari i interventor– i una a les taules, la del regidor Josep Maria Sala, que amb 67 anys és l'avi del grup i el que acumula més anys de consistori: ja va ser tinent d'alcalde de Juli Sanclimens. Hi havia quatre americanes sense corbata, una dessuadora, una camisa sense americana i diversos tipus de jersei, a banda d'una samarreta de màniga llarga sota una samarreta de màniga curta amb missatge. Uniforme cupaire: de la CUP i de Sheldon Cooper.

I tanmateix, quan els toca parlar s'esforcen per quedar bé, com si els veiessin milers de persones. Tant, que molts saluden cada vegada que intervenen. «Bon vespre i gràcies per escoltar-me». Això s'ha de dir la primera vegada, no cal anar-ho repetint cada cop que es parla, ni tampoc reiterar la salutació a la gent que segueix el ple per la web municipal. Una multitud, segur.

Una cosa són les ganes de fer-ho bé i una altra és aconseguir-ho. Abunden les intervencions llegides; no d'aquelles en què l'orador té unes notes per seguir el fil, sinó d'aquelles que es llegeixen literalment, amb els punts i les comes, amb una por d'equivocar-se que porta inevitablement a l'error, a la confusió de paraules, a entrebancar-se en les que són més llargues i a desorientar-se en les frases massa complicades.

Naturalment, portar la intervenció escrita de casa és com anunciar que res del que diguin els altres farà variar la teva posició. D'aquesta manera el debat no és tal, de la discussió no en surt cap llum i el resultat de les votacions està fixat a l'avançada. Si a sobre gairebé ningú no s'ho escolta, es podrien estalviar l'esforç.

Dijous es debatien els pressupostos del 2017, que en teoria és una gran discussió política, però la majoria de portaveus naufragaven en una mar de percentatges i partides, analitzant la dècima sense atendre al detall recordat per un regidor d'Esquerra: que al llarg de l'any no pararan de fer-hi canvis.