El pessebre vivent del Pont Llarg estrena decorats i tindrà jocs de fa dos mil anys

El pessebre vivent del Pont Llarg de Manresa presentarà enguany dues novetats destacades. Tindrà decorats nous i oferirà la possibilitat de jugar amb jocs de l'època, de fa dos mil anys. El pessebre se celebra aquest Sant Esteve entre les 6 i 2/4 de 9 del vespre al sector del Poal de Manresa, al camí de Joncadella. L'aqüeducte del Pont Llarg és un dels escenaris de la representació.

De la recreació dels jocs històrics se n'ha encarregat el Centre d'Animació i Esplai (CAE), que ha fet una recerca per «redescobrir jocs que hi podia haver fa dos mil anys», durant l'imperi romà, explica el responsable de l'entitat, Nasi Muncunill. N'hi haurà de motrius com la corda, i també baldufes, que aleshores ja es coneixien, fer punteria amb nous, i jocs de taula per a adults semblants al tres en ratlla o a les dames. «S'han intentat reproduir amb la màxima semblança».

L'altra novetat són els decorats nous que es podran veure a les recreacions de la plaça, l'establia, la posada, el mercat o la casa de Maria i Josep. Segons la coordinadora del projecte, Àngels Serentill, es busca el màxim de rigor històric. Enguany també hi haurà més figurants que mai, 270.

L'organització recomana comprar entrades anticipades al Kursaal o a la web de Pessebres de catalunya per evitar cues.