El dinar de Nadal de Sant Egidi congrega més de 400 persones sense recursos a Manresa

L´esperit solidari és el fogó que cuina el dinar de Nadal de la comunitat de Sant Egidi a Manresa. L´àpat festiu que cada any organitza l´entitat ha reunit aquest diumenge 25 de desembre més de 400 comensals a taula, persones amb pocs recursos de subsistència i gent gran sense familiars. Més de cent voluntaris han estat preparant el dinar i les taules durant tot el matí

Per a Maria Sobrerroca, Marta Perpiñan, el seu germà Pau i la Doha Ait el més important aquest dia no ha estat obrir els regals el Para Noel, sinó llevar-se ben d´hora per ultimar els preparatius del dinar. Tenen entre 12 i 14 anys i són quatre del centenar de voluntaris que des del matí es van llevar ben d´hora per donar un cop de mà en els preparatius. Es van trobar a les 9 del matí a la Casa de la Pau, la seu que la comunitat de Sant Egidi té a la plaça de Montserrat de la capital bagenca, i van començar a guarnir una de les sales en què es va fer el dinar. "Hem fet el pessebre, hem col·locat els noms de cada un dels convidats a la taula, i ho hem guarnit tot amb motius nadalencs", explicava Marta Perpiñan, que per tercer any ha decidit ajudar.

Mentrestant a la cuina, les persones que s´encarregaven de preparar el dinar estaven ultimant els darrere plats i abans de la 1 començaven a tenir-ho tot a punt per portar els plats a taula. Escudella, canelons, torrons i, sobretot, les ganes de xerrar. "Venim per la satisfacció de compartir aquest moment amb persones que potser estarien soles si no existís aquest dinar", destaca Maria Sobrerroca, de 12 anys.

El dinar es va dur a terme a tres emplaçaments: a la mateixa Casa de la Pau i a dos menjadors de l´Escola Joviat. Gent gran i famílies amb pocs recursos de procedències molts diferents dibuixaven l´amalgama de persones en situació de vulnerabilitat que s´asseien a taula, a part dels voluntaris. "De fet és un àpat familiar. Amb les persones que vénen al dinar, les tractem al llarg de l´any i som una gran família, i fem un àpat de Nadal com fan les famílies a tot el món", explica David Salas, un dels responsables de la comunitat a Manresa.

El dinar de Nadal és una cita que la comunitat de Sant Egidi ha consolidat a moltes ciutats del món. Entre tots els àpats nadalencs que l´entitat ha organitzat en tots els països on és present hi han participat 198.000 persones, segons càlculs de la comunitat. Al final del dinar hi va haver regals personalitzats per als comensals i es va fer un brindis en què es va demanar la pau al món, sobretot a Síria, i que anava dedicat a tots els persones pobres.