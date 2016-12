El dissabte de vigília de Nadal porta una activitat frenètica en el comerç

El centre comercial de Manresa va viure aquest dissabte una intensa jornada de bullici de compres en un dissabte que enguany ha coincidit amb el dia abans de Nadal. En aquesta campanya nadalenca, que encara no ha acabat, els comerciants asseguren que el pitjor de la crisi ja ha quedat enrere i esperen que acabi amb unes vendes similars o una mica superiors a les dels darrers anys.

Fent un passeig ahir al migdia pel rovell de l'ou de la ciutat, es podia comprovar com la majoria de botigues de la zona estaven plenes. No importava de què fossin: moda, calçat, joies, complements, alimentació... hi havia cues de compradors que havien esperat a última hora a molts establiments del centre.

La immensa majoria de persones es concentraven a l'interior de les botigues i tot el matí i migdia, i bona part de la tarda, el pas de vianants era esponjat sense aglomeracions al carrer. El fred en un matí gens assolellat i el tall de trànsit al carrer de Guimerà on només es podia circular a peu per tota la calçada hi ajudaven.

La plaça de Sant Domènec, amb la pista de gel en funcionament, també era un dels punts on es concentrava més gent.

Al Nucli Antic, especialment a la zona de la plaça Major, les botigues estaven més buides i al migdia al mercat de la plaça Gran ja hi havia pocs compradors. Al Puigmercadal hi havia més afluència de visitants que la majoria de dissabtes, encara que alguns paradistes explicaven que en aquesta ocasió l'afluència de compradors havia estat força escalonada entre divendres a la tarda i dissabte, segons coincidien a asse-nyalar diferents paradistes.

Així, Maria Mercè Tarragó, de la joieria Copèrnic, assegura que «estem molt contents de com ha anat el dia». «Hi ha hagut moments amb força gent, però ha estat una jornada bastant escalonada i amb molt pocs moments d'aglomeració a dintre les botigues», assegurava a primera hora de la tarda la mateixa Tar-ragó. També remarcava que en el seu cas havien detectat que les compres també s'havien repartit durant la setmana i que divendres a la tarda havien notat també força afluència, fet que assegura «ens permet atendre millor els clients».

Al centre, moltes botigues van optar per no tancar durant el migdia. En aquest sentit, Ernest Soler, de la botiga Joan Soler del mateix carrer d'Àngel Guimerà, explicava que «al matí hem detectat que hi ha hagut molta feina i ha estat una mica més fort que en altres anys, però en canvi al migdia, tot i tenir obert, ha estat fluix». Pel que fa a l'avançament de vendes durant la setmana assegurava que «no hem notat diferència respecte d'altres anys», sentenciava Soler, que esperava que a la tarda tornés a repuntar l'afluència.

També coincidia a dir que moltes compres s'han fet a última hora és Nuri Viñas, de la botiga Farrés 39 del mateix carrer de Guimerà. «Divendres a la tarda i dissabte hem tingut molta feina», assegurava.

A l'espera encara de les vendes per a la campanya de Reis, els diferents comerciants consultats esperaven que aquesta campanya sigui similar i fins i tot es pugui tancar amb unes vendes lleugerament superiors a les de la campanya nadalenca anterior.

Sense problemes de trànsit

A diferència d'altres dies 24 de desembre, ahir tampoc no hi va haver grans problemes de trànsit a la ciutat. A la carretera de Vic, el pas dels vehicles al migdia era intens però sense causar embussos. A més a més, encara que hi havia poques places disponibles per aparcar al carrer i la zona blava estava plena, els aparcaments públics de pagament de la zona més comercial del centre de la ciutat, com el de Plaça Porxada o el Puigmercadal, lluïen en els seus cartells el color verd de lliure.