L'Ajuntament crea les comissions per a la commemoració dels 125 anys de les Bases

L'Ajuntament ha nomenat les comissions per als preparatius de la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa. El darrer ple del consistori, que va tenir lloc dijous, va aprovar impulsar la celebració d'aquesta efemèride, que es durà a terme aquest proper any 2017. Es tracta d'unes comissions impulsores i cíviques, formades per persones d'àmbits diversos que representin institucions, entitats i sectors de la ciutat i del país que treballaran conjuntament en aquesta tasca. El programa abastarà tant l'àmbit institucional com acadèmic, divulgatiu o festiu.

L'Ajuntament s'encarregarà d'implicar-hi plenament la ciutadania, però també ha demanat el suport del Govern de la Generalitat amb la intenció de difondre i divulgar a tot el país la celebració d'aquest esdeveniment.

Per aquest motiu, el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i Neus Munté Fernández, consellera de la Presidència, formaran part de la comissió impulsora, que serà presidida per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.