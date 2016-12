Usuaris del bus de Manresa a Barcelona diuen que els nous horaris «es compleixen poc»

Usuaris de la línia de bus Manresa-Barcelona asseguren des que Monbús (l'antiga Hispano Igualadina) gestiona el servei, molts dels busos arriben amb deu minuts de retard de forma habitual respecte de l'horari estipulat. No són crítiques d'usuaris a títol individual, sinó d'un grup que es desplaça a Barcelona habitualment i que els seus membres mantenen contacte a través de Whatsapp. Divendres que ve, representants d'aquest grup es reuniran amb la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Olga Sánchez, per expressar les seves queixes. Opinen que el servei «ha empitjorat» des que Monbus gestiona la línia.

Aquest grup, que s'anomena Grup d'Usuaris del Bus i es va constituir fa gairebé dos anys, assegura que els busos arriben a Barcelona, o a Manresa, amb uns deu minuts de retard «en moltes ocasions» respecte de l'horari estipulat. «Els horaris del Bages Exprés indicaven que el trajecte tardava una hora i vint minuts. Ara, amb Monbús [que gestiona la lína des de dissabte passat], es diu que el recorregut és d'una hora i deu minuts. Abans se cenyien més a la realitat», explica Blanca Virós, membre d'aquest grup d'usuaris del bus, integrat per una vintena de persones.

De fet, els usuaris no retreuen al conductor que fa tard respecte l'horari marcat perquè són conscients que el recorregut en autobús entre l'estació de Manresa i la ronda Universitat de Barcelona és d'una hora i vint minuts. A part, creuen que entre les diferents parades de Barcelona l'horari marca menys minuts del que realment es tarda. El departament de Territori de la Generalitat va obrir dimecres un expedient informatiu a Monbus, cinc dies després que la companyia es fes càrrec de la línia.

Aquest diari ha comprovat entre dijous i divendres si l'expedient i les queixes havien tingut efecte. De cinc busos, de diferents horaris del migdia i la tarda, només un, el que divendres havia d'arribar a les 17.10, va estacionar a l'estació de la capital del Bages amb més de 15 minuts de retard. La resta van arribar l'hora o amb pocs minuts de retard. A part, aquest vehicle anava ple i dues persones van haver de viatjar dretes. Usuaris que baixaven de l'autobús deien que no havien expressat cap queixa al conductor perquè «no és estrany que arribi amb 15 minuts de retard». Divendres a la tarda és un dels moments que més plens van els busos.

Membres del Grup d'Usuaris del Bus explicaran a la regidora de Mobilitat la preferència pels horaris anteriors. Aquestes persones que habitualment utilitzen la línia per desplaçar-se asseguren, a més, que el servei ha empitjorat, tot i reconèixer que les principals incidències es van produir els primers dies, sobretot dimarts al matí i al vespre. «Al matí hi va molta gent i la majoria de conductors obren les portes pocs minuts abans, amb la qual cosa el bus acaba sortint tard, a l'espera que tothom hagi pujat. Els conductors de l'anterior empresa l'obrien entre deu i quinze minuts abans per sortir a l'hora», afirma Virós.

El gerent de Montbús, Cleto Vázquez, ja va reconèixer que els dilluns i dimarts els busos havien fet tard per les pluges i els embussos de trànsit. Els usuaris consideren que en els actuals horaris hi ha «massa» trajectes que passen per Olesa. «Els usuaris de Manresa volen anar directament a Barcelona, sense perdre temps passant per Olesa. Normalment els que van a aquest municipi utilitzen el tren».