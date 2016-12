Veïns i comerciants de la plaça de Gispert hi faran activitats per frenar el mal ambient

Veïns i propietaris de bars i establiments comercials de la plaça de Gispert volen organitzar més activitats al carrer per dignificar la imatge d'aquest punt de la ciutat. Les persones que hi viuen i les que hi tenen un negoci estan sumant esforços per fer front als casos d'incivisme que provoca un grup de persones que des de fa més d'un any es reuneix a la plaça per ingerir alcohol i que acaben, un cop beguts, increpant alguns vianants.

La setmana passada la plaça ja va acollir una cantada de nadales, amb el Cor Juvenil del Conservatori i el Cor Jove de Sant Joan de Vilatorrada, i la intenció és anar-hi programant activitats culturals i lúdiques periòdicament, sobretot de cara a la primavera. «La solució definitiva ha de venir de la vigilància policial, però volem omplir la plaça d'actes per capgirar-ne la imatge i que la gent d'altres barris vulgui venir», explica Maribel Arribas, la portaveu del grup de veïns i comerciants que impulsa la iniciativa.

Després d'anys de sentir-se arraconats pel govern de la ciutat a l'hora de combatre l'incivisme, els veïns ara estan satisfets perquè en els darrers mesos s'han intensificat els contactes amb els representants de l'Ajuntament. En aquest sentit, fa tres mesos es van reunir amb l'alcalde de Manresa i des de llavors mensualment han mantingut trobades amb Adam Majó, comissionat del barri vell. «L'Ajuntament, ara, per fi, ens dóna el seu suport, tot i que la iniciativa la portem a terme veïns que estem farts de la situació. Més enllà de la bona predisposició i la facilitat per organitzar activitats, no tenim cap més suport perquè ens diuen que no ens poden ajudar econòmicament», afegeix.

Per promocionar la plaça de Gispert i el carrer de Vilanova, la propera edició de la Fira de l'Aixada integrarà aquest punt de la ciutat com un emplaçament més on es farà una part de les activitats. Els mateixos veïns faran la representació de la Inquisició, i a part hi haurà un concert i s'hi desenvoluparan altres actes. «Estem satisfets de formar part de L'Aixada, tot i que tota la teatralització anirà a càrrec nostre», especifica.

El gran gruix de les activitats es començaran a desenvolupar a partir de l'abril, quan cada cap de setmana tindrà lloc una activitat diferent. «Amb aquesta vida cultural i lúdica que volem donar a la plaça, creiem que vindran més persones, moltes que ara no volen venir perquè saben del mal ambient que crea aquest grup de gent. Hi haurà havaneres i altres actuacions musicals, balls regionals i teatre al carrer. També volem que, per Sant Jordi, la plaça sigui un lloc interessant per passejar», apunta la portaveu dels veïns.

A part, de cara a l'estiu, també s'hi faran per primera vegada activitats de la festa major amb un concert, entre altres activitats. Els veïns i els propietaris de negocis consideren que si cada cop més persones es fan seu aquest espai, a partir de les activitats, el grup d'incívics acabarà abandonant la plaça. En el darrer any ja s'hi han acollit activitats, però ara els veïns volen que la plaça de Gispert sigui coneguda a Manresa per ser un focus de l'agenda cultural i lúdica de la ciutat.

Queixes a la Policia Local

L'actuació policial no satisfà els veïns, malgrat que en el darrer trimestre ha augmentat la vigilància. «Tot i que en les darreres setmanes la presència dels agents ha baixat, sí que és cert que en els últims mesos hi ha una patrulla més i hi han passat més sovint, però no han impedit que aquest grup de persones ingereixi alcohol al car-rer i s'hi continuï registrant incidències. Continuen molestant, i molts veïns ja n'estem tips», explica la portaveu veïnal.

La Policia Local ha reiterat en diverses ocasions que fa tot el que pot i que només poden multar quan veuen que, efectivament, s'ingereix alcohol a la via pública, o actuar quan hi ha incidències. Per la seva banda, els veïns demanen més contundència de la policia, ja que consideren que la solució definitiva ha de venir per aquesta via.

Al setembre, el grup de veïns que ara intenta impulsar una nova imatge de la plaça va recollir fins a 600 signatures de persones que hi viuen, propietaris de bars i comerciants. «La recollida de signatures es va fer també als carrers del voltant, però vam decidir no incloure-hi veïns d'altres zones de la ciutat perquè els responsables de l'Ajuntament veiessin que era una demanda massiva ben bé d'aquest punt de Manresa», afirma.

També hi va haver una reunió de veïns, comerciants i representants d'entitats que tenen la seu a la plaça de Gispert o als carrers del voltant. «Hi ha pares que porten els fills al Conservatori i els van a buscar perquè no els agrada l'ambient de la plaça i no volem patir pels seus fills. Això ha de canviar», exclama.

Les bretolades i el mal ambient persisteixen, malgrat el fred, i gairebé cada dia els veïns han de conviure amb aquest grup de persones que acaba molestant alguns vianants. «Fins i tot van estar a punt de rebentar la cantada de nadales, però els vam frenar perquè vam trucar a la Policia Local», alerta Arribas. Des de final de l'estiu fins al desembre, la plaça va viure uns mesos de tranquil·litat, però ha estat un petit parèntesi perquè ja hi tornen a ser. Això sí, no s'hi estan fins a altes hores de la nit, tal com passa a l'estiu.

Fa més d'un any, el mal ambient va tornar a la plaça de Gispert quan un grup de persones d'estètica punk s'hi va començar a reunir per beure alcohol. Un grup que provocava aldarulls i trenca uns anys de relativa calma, en què diferents bars i establiments comercials van obrir.