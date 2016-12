Felip González respon als treballadors municipals amb una carta i amb més carbó

Felip González, president del Grup Municipal del PSC a Manresa, ha respost amb una carta els treballadors municipals que en el ple d'aquest dijous passat van voler fer públic el seu seu malestar pel fet que el consistori obligui a tots els treballadors municipals a realitzar grans sacrificis per a poder eixugar un deute de ciutat, portant bossetes de carbó tant al govern com a l'oposició de Manresa.

Els representants del personal van lamentar que hi hagi més d'un 10% dels treballadors amb un contracte provisional i que "no es faci res per solucionar-lo". El comunicat que van fer arribar als mitjans, els sindicats apuntaven directament a l'alcalde i els regidors Sala, Torras, Caus i Garcés sense oblidar-se de l'oposició "per no interessar-se sobre el que està passant amb els treballadors municipals".

Davant d'aquestes afirmacions, Felip González els ha respost dirigint-se en una carta directament a Joan Pujols, president de la junta de personal de l'ajuntament de Manresa, per fer-li saber que, segons el seu parer, "hauria estat millor que el foli en què s´identificava per a qui era cada bosseta de carbó, exposés les raons de la culpa de cadascú". González afegeix que "se´ns acusa de no estar al costat dels treballadors municipals. I com que això no és del tot veritat; hem pensat que el millor era tornar-los a vostès el regal; això sí, en el nostre cas, amb menys amargor (el nostre carbó es pot menjar perquè és dolç) que la mostrada pels representants de la plantilla." Consulteu la carta sencera de Felip González.