ICV denuncia que les pressupostos de Manresa "no responen a les necessitats de la ciutadania"

Iniciativa per Catalunya Verds de Manresa ha volgut manifestar després de l'aprovació en el ple de dijous passat dels pressupostos municipals per al 2017, el seu desacord amb els comptes per l'any vinent. Per als ecosocialistes el pressupost "no respon a les necessitats ni demandes de la ciutadania" i remarquen que "l'equip de govern està tant preocupat pel dèficit econòmic que s'oblida dels dèficits socials i en serveis que pateix la ciutat". Denuncien que «l'increment de 6 milions del Pressupost no es percep en un major increment de polítiques socials».

La coordinadora i portaveu d'ICV a Manresa, Ana Querol (que ho és juntament amb Gheroghe Marin), lamenta i troba "sorprenent que s'ignorin les propostes que fa uns dies van presentar diverses entitats socials de la ciutat com són Càritas Manresa, Creu Roja, la Federació d´Associacions de Veïns i Comissions Obreres, que han reclamat uns pressupostos més socials, han suggerit accions concretes i han sol·licitat una reunió, però no han obtingut cap resposta".

Per a Querol "el Ple de dijous va demostrar que aquests són uns pressupostos continuistes que representen més del mateix i en els que no es percep cap diferència important ni estructural amb l'entrada d'ERC al govern". Remarca que "la ciutat necessita noves mesures que responguin a les necessitats d´aquells que encara pateixen amb més cruesa la crisi que a la vegada millorin les seves perspectives de futur".

La portaveu dels ecosocialistes a nivell local troba també "sorprenent" que el pressupost "no contempli mesures importants i urgents incorporades al Pla de Govern com poden ser la creació d'un observatori social, el seguiment d'usuaris d'habitatges socials o la lluita contra la segregació escolar". De nou perdrem un any a impulsar mesures urgents que sembla que poca voluntat política hi ha de tirar endavant", ha sentenciat.



Pel que fa el procés d'elaboració del pressupost, ICV a Manresa lamenta que els ciutadans "no puguin fer propostes de manera directa que contribueixin a millorar el conjunt del pressupost" i creuen que "no es pot parlar de pressupost participatiu quan tant sols es deixa parlar dels detalls i no repensar els pressupostos a nivell global".