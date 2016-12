El Carter Reial s'instal·la a la plaça Major per recollir les cartes per als Reis

A 2/4 de 6 de la tarda, el Carter Reial ha arribat aquesta tarda a la plaça Major de Manresa, després de fer un itinerari des de la plaça de Crist Rei amb un cotxe descobert, acompanyat per un seguici musical (el grup de percussió Batrakes i els Grallers dels Geganters de Manresa), abanderats i dos turismes amb globus de colors.

A la plaça, l'enviat reial ha estat rebut per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo. L'alcalde ha llegit la carta en què la ciutat expressa els seus desitjos a Ses Majestats. Ha manifestat el desig d'aconseguir "una societat sense guerres ni conflictes", i ha remarcat el paper de Manresa com a ciutat acollidora, però que "tant de bo un dia no fos necessari haver d'acollir persones refugiades, pel fet que no haguessin de marxar precipitadament de casa seva".

L'alcalde també ha manifestat la voluntat de consolidar la reactivació econòmica i el desig de "viure en una ciutat i en un país en què no es posi límits a la llibertat d'expressió, a la democràcia i al dret a decidir. Estem segurs que aquest 2017 farem passos importants cap a la llibertat".

El carter tornarà a ser davant de l'Ajuntament demà i els dies 30 de desembre i 1, 2, 3 i 4 de gener, de 6 a 8 de la tarda. Allà, els nens i nenes podran lliurar-li personalment les cartes adreçades als Reis d´Orient. Per amenitzar l'espera, a la plaça hi ha jocs populars i tradicionals del CAE i d'altres activitats.