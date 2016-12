El Carter Reial arriba aquets dimecres a Manresa

Com és tradició, el Carter Reial arriba a Manresa. I ho farà aquest dimecres: sortirà a les 17h des de Crist Rei i anirà amb un cotxe descobert, acompanyat per un seguici musical (grup de percussió Batrakes i Grallers dels Geganters de Manresa), abanderats i turismes carregats amb globus de colors fins a la Plaça Major, on s'espera que arribi cap a les 18h.

El recorregut serà des de Crist Rei, passant pel Carrer Àngel Guimerà, la Muralla del Carme, Plaça Europa, Carrer del Joc de la Pilota i Carrer Sobrerroca fins arribar, finalment, a la Plaça Major.

Per tots aquells que no s´hi puguin acostar aquest dimecres, els propers 28, 29 i 30 de desembre i els dies 1, 2, 3 i 4 de gener el trobaran a la Plaça Major, de les 18h a les 20h. Allà, els nens i nenes podran entregar-li personalment les cartes dirigides als Reis d´Orient.