El govern rebutja les al·legacions dels empresaris per la pujada d´impostos

«No existeixen raons de caràcter tècnic que hagin de comportar l'estimació de les al·legacions presentades». Aquesta és la resposta de l'equip de govern de CDC i ERC a la petició presentada per la Cambra de Comerç de Manresa, amb el suport de la Taula de la Construcció i les associacions de polígons industrials de Manresa (Bufalvent, Els Dolors, Els Trullols, Pont Nou i Els Comtals).

Els representants empresarials consideren que el nou Impost d'Activitats Econòmiques generarà increments d'entre el 15 i el 20%; que els guals pujaran entre el 50 i el 100%, i van criticar les restriccions per accedir a bonificacions per dur a terme obres al Centre Històric (vegeu Regió7 del 2 de desembre).

La resposta de l'equip de govern és que l'Ajuntament té la potestat d'establir o no determinades bonificacions, i que sobre aquestes no hi ha un tipus únic, sinó una forquilla que va del 0% al 95%, dins de la qual s'enquadren totes les bonificacions que es modifiquen de cara a l'any que ve.

Respecte a l'Impost d'Activitats Econòmiques, la llei estableix que el coeficient no podrà ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8, i els proposats per a l'any que ve compleixen aquest requisit.

Pel que fa a la tarifa de guals, ha de fixar-se en funció del valor de mercat de la utilitat derivada de l'aprofitament, modulat en funció de la intensitat d'aquest aprofitament, explica el consistori en la resposta donada a l'al·legació.

Els representants del teixit econòmic van fer públic el seu malestar en roda de premsa perquè en el període d'exposició pública s'havien adonat de l'existència de «greus increments» en impostos i taxes. Van criticar l'enduriment de les condicions per accedir a bonificacions per a la rehabilitació d'edificis al Centre Històric. A la vegada, van demanar mantenir les que ja existien l'any 2016 per a la resta de zones de la ciutat. En aquest sentit, les entitats creuen que les bonificacions que es van introduir a les ordenances del 2016 experimentaran un important retrocés en la nova proposta sense que s'hagi complert l'objectiu de reactivar tant el Centre Històric com la resta de la ciutat.

Pel que fa a l'Impost d'Activitats Econòmiques, pensen que es contradiu amb els plans estratègics per dinamitzar l'activitat econòmica. Pel que fa a la taxa de guals, creuen que perjudica tant indústries i aparcaments de grans comerços als polígons de la ciutat com aparcaments de rotació.