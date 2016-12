Els lectors de Regió7, a favor de fer algun tipus de tall al carrer Guimerà per Nadal

El carrer Guimerà de Manresa es va convertir en una illa de vianants els dies 17, 18, 23 i 24 de desembre. Els vehicles no hi van poder circular de 10 del matí a 9 del vespre i la mesura ha estat aplaudida pels lectors de Regió7. En l'enquesta plantejada al nostre web, 7 de cada 10 participants veuen bé que es talli el trànsit del carrer Guimerà durant les festes, mentre 3 de cada 10 no.

Entre els que han votat que sí, són majoria els qui opinen que amb els dos caps de setmana escollits ja n'hi ha prou (42,4% del total de vots), mentre que un 28,1% dels lectors creuen que caldria ampliar la mesura a més dies. A la campanya de Nadal de l´any passat, el Guimerà també es va convertir en una illa de vianants, però durant gairebé un mes seguit, i dies d'entre setmana inclosos.

En total, aquest dimarts 27 de desembre al migdia, havien participat a l'enquesta 377 persones.