L'Stroika acull un concert solidari amb la campanya de joguines de Creu Roja

Amb l'objectiu de recaptar fons per a la seva campanya de joguines, Creu Roja Manresa organitza un seguit d´iniciatives. Com a activitat destacada a Manresa, hi ha un concert que tindrà lloc a la sala Stroika aquest divendres, 30 de desembre, a les 11 de la nit, amb els Arreplegats i Blú.

El preu de l'entrada de 5 euros i anirà destinat íntegrament a la campanya per adquirir joguines noves.

El concert és possible gràcies a la col·laboració de la Sala Stroika i els grups musicals que hi actuaran