Més d'un centenar de nens reben el Pare Noel a l'Oller del Mas per celebrar el Nadal

L´Oller del Mas i el seu castell medieval del segle X van ser l´escenari de l'arribada del Pare Nadal i els seus acompanyants a Manresa per celebrar el Nadal dels #Invulnerables.

Mes d´un centenar de nens i les seves famílies van poder gaudir d´una vetllada plena de sorpreses, en la qual no van faltar els regals personalitzats per a cada nen i els regals per a cada família.

El Pare Nadal va arribar en uns cotxes cedits per San Feliu Motors i va ser generós en la entrega de caramels donats per Massats. Els 10 ajudants van treballar de valent, i la sala de l´Oller del mas va ser testimoni de la il·lusió, els somriures i també les llàgrimes d´alegria de nens i pares, que van poder gaudir d´una xocolatada generosa amb pastes pròpies del temps.

Navidecor va facilitar la ornamentació i Joguiba va fer la donació de la casi totalitat dels regals.

Una festa inoblidable, preparada pels voluntaris de la Fundació Rosa Oriol i de l´Obra Social de La Caixa, que va renovar el compromís per continuar treballant per la igualtat d´oportunitats dels nens i per un món mes just, solidari i fratern.

Les 300 persones que van gaudir de la vetllada, van brindar amb el Pare Nadal perquè el 2017 sigui un any de pau i no van deixar de demanar-li que aconsegueixi una feina per a tots els pares que busquen poder guanyar-se la vida per oferir als seus fill una vida digna, plena i feliç.