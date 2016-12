Mor als 87 anys el popular locutor Vicenç Comas

El popular locutor radiofònic manresà Vicenç Comas ha mort aquest dimarts a la matinada, als 87 anys d'edat, víctima d'una malaltia pulmonar que arrossegava des de feia temps. El funeral tindrà lloc aquest dimecres, a les 11 del matí, a la Sala Montserrat.

Vicenç Comas i Panadés, que era considerat l'autèntic 'degà' del periodisme a Manresa, es definia a si mateix com un "home de radio". Va començar a col.laborar a Radio Manresa l'any 1948, però, tal explicava ell mateix en una entrevista concedida el 2008 a Regió7, no va ser fins al 1964 que va entrar a formar part de la plantilla de l'emissora com a cap de programes. Ja fins llavors s'havia convertit en una persona molt popular a la ciutat, perquè sovint era el presentador dels més diversos actes socials. Entre altres activitats va fer els resums diaris de la Volta a Espanya de ciclisme per a TVE des del 1973 fins al 1979. El 18 d'abril del 2008 se li va retre un homenatge a Manresa. També va rebre la medalla de la ciutat.

Pilar Goñi, directora del grup Taelus, en destaca que ha estat "una persona activa fins l'últim moment. De fet, dimarts de la setmana passada va fer la seva darrera intervenció en antena. Col·laborava setmanalment, els dimarts feia un espai en el qual repassava biografies, i els divendres, un resum de la setmana". També en recorda que "va ser el meu mestre, vaig entrar a la ràdio als 16 anys i ell em va ensenyar l'ofici.

Era una persona molt apassionada de la ràdio, deia les coses de manera molt planera i entenedora. Es caracteritzava per ser una persona vital, enèrgica i amb un gran sentit de l'humor. S'entenia molt bé amb la gent jove. L'últim missatge de WhatsApp que em va enviar deia: 'estic a tope'".