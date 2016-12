El pessebre vivent del Pont Llarg de Manresa atreu 2.200 visitants

Més de 2.200 persones, segons càlculs inicials de l´organització, van passar aquest dilluns de Sant Esteve pel pessebre vivent del Pont Llarg de Manresa durant les dues hores i mitja de representació. Era el cinquè any que se celebrava i ja s´ha convertit en una de les cites pràcticament ineludibles de Sant Esteve a la capital del Bages. Masies del Poal com can Santasusana, cal Ti, cal Tunic o el mateix aqüeducte del Pont Llarg van ser els escenaris de l´acte, en la qual van participar 270 figurants. El més gran era un llenyataire de 83 anys. El més jove, la Chloe, de poc més d´un any, que va fer de nen Jesús.

Enguany, el pessebre va estrenar diverses novetats amb la voluntat de donar més rigor a l´escenificació, segons els organitzadors. Hi havia decorats nous que es podran utilitzar altres anys, i també un espai amb jocs de fa dos mil anys gràcies a una recerca que ha fet el Centre d´Animació i Esplai (CAE). Tothom qui va voler va poder fer punteria amb unes nous o bé jugar a jocs de taula semblants al tres en línia o les dames, entreteniments que ja es coneixien a l´època de l´imperi Romà.

El pessebre vivent va obrir portes poc després de les sis de la tarda. A aquella hora ja hi havia gent que feia cua al camí de Joncadella, al final de tot de l´avinguda Universitària. Quan tot va estar a punt, l´organització, veïns del Poal i de la parròquia de l´Esperança, va obrir portes per mostrar el treball dut a terme durant els darrers mesos pels voluntaris.

Un recorregut circular i senyalitzat amb cintes i tanques marcava el camí a seguir per contemplar totes les escenes. El pessebre vivent mostrava activitats quotidianes de l´època. Sota els arcs il·luminats del Pont Llarg s´hi podien observar oficis com el de ferrer, picapedrer o cisteller amb vímet.

A les eres i patis de les masies del Poal els pastors torraven pa a la vora del foc, llauraven l´hort o endreçaven la pallissa. Una de les atraccions del pessebre, sobretot per als més petits, van ser els animals de granja com vedells, ovelles i cabres.

En un dels marges del camí hi havia l´escena del naixement, amb el bou i la mula inclosos. Una mica més amunt hi havia la tenda de campanya dels Reis d´Orient. A l´era de cal Ti un patge rebia els nens i nenes que s´hi acostaven. Al costat un grup de nens i nenes feia cagar el tió i més enllà, al safareig, hi feien la bugada.

El recorregut continuava pels patis de les masies fins a arribar al campament dels armats de Manresa, que van mostrar alguna de les seves escenografies però que també van divertir el públic amb concursos d´estirar la corda.

El circuit, apte per a persones amb problemes de mobilitat, cadires de rodes i cotxes, culminava a la plaça del mercat, on hi havia productes del camp, de terrissa o un forn de pa. A la sortida s´oferia brou calent per fer passar el fred. L´organització ha convocat un concurs de fotografia i un d´infantil de trobar el caganer.