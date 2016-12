Tres enginyers manresans participen en un projecte per crear un pàncrees artificial

Tres enginyers manresans de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) treballen en el desenvolupament d'un pàncrees artificial no invasiu que desenvolupa l'empresa madrilenya MedicSen. Es tracta d'Adrià Gutiérrez, Adrià Martín i Damián Martínez. Tots ells es van formar i es van conèixer a la Universitat Politècnica de Manresa, on han fet els seus estudis d'Enginyeria de Sistemes TIC. Van decidir crear la seva pròpia companyia, The Apps Garden, que ara participa en aquest projecte.

El pàncrees artificial no invasiu que s'està desenvolupant es basa en l'ús de les noves tecnologies en el tractament de la diabetis.

Els enginyers manresans han participat en el projecte fent gestió de dades i han elaborat «un seguit d'algoritmes per calcular què necessita el pacient en cada moment», expliquen Gutiérrez i Martín. També han treballat en una aplicació per al mòbil i altres dispositius en els quals l'usuari pot tenir en cada moment la informació més rellevant sobre els seus nivells de sucre i també una predicció de com estarà la seva glucosa al cap de mitja hora o una hora a partir de dades que s'han d'introduir al dispositiu, com si ha fet esport, què ha menjat o quantes hores ha dormit. Això permet a l'usuari prendre precaucions per evitar situacions de risc com baixades i pujades de sucre. Aquest sistema pot estar connectat amb el metge del pacient.

L'aplicació es complementarà més endavant amb un pegat sense agulles que es pot col·locar a qualsevol part del cos i que pot fer petites descàrregues d'insulina. La dosi es regula segons les necessitats que detecti el programa informàtic. «L'algoritme que s'ha desenvolupat és molt més precís que altres mesures que hi ha. En molts casos, els ajustaments de les dosis d'insulina es fan manualment i mitjançant visites als especialistes», comenten Martín i Gutiérrez. Destaquen que la teràpia és individualitzada i dissenyada específicament per a cada pacient gràcies als algoritmes.

Ja hi ha al mercat l'anomenada bomba d'insulina, un dispositiu de la mida d'un telèfon mòbil que es programa per subministrar insulina en funció de les necessitats de cada diabètic. Hi ha, però, qui ho troba massa aparatós, i per això s'ha pensat en un pegat.