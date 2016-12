El 7 de gener hi haurà cavalcada popular de Reis al Barri Antic

Manresa tindrà, enguany, una cavalcada popular de Reis. Se celebrarà el diumenge 7 de gener a partir de 2/4 d'11 del matí. Sortirà de la Plana de l'Om hi farà un recorregut pels carrers del Barri Antic amb la participació dels Batrakes i la colla de bastons Manrússia Van del Pal. Es completarà amb un vermut i regals. L'organització de l'acte és de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages, la Festa Major Alternativa de Manresa i l'Escola Popular. Per al dia 3 a les 10 del matí han preparat un taller de postals, xocolatada i un quinto infantil a l'Ateneu la Sèquia.