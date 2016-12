El Campi impulsa les activitats a l'exterior del Vell Congost

Una tirolina que recórrer 80 metres de distància és una de les principals atraccions del Campi qui Jugui d'enguany, el saló de la infància i la joventut de Manresa més esportista que mai. Es va inaugurar ahir a la tarda i en aquesta edició tindrà com a eix temàtic els Jocs Olímpics. Per aquest motiu es pot jugar o fer un tastet de moltes disciplines esportives, tant a l'interior del complex del vell Congost, on se celebra, com a l'exterior. També hi ha activitats de lleure i oci.

Ahir va obrir les portes al públic, i a primera hora de la tarda ja bullia d'activitat. Estarà obert fins al pròxim 4 de gener, de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. El preu de l'entrada és de 5,5 euros per als infants a partir de 3 anys, i 3 euros per als acompanyants adults.

Tothom qui va estrenar ahir el Campi va ser rebut amb confeti. A la inauguració es va encendre un pebeter simbòlic, i a partir d'aquí els més menuts van poder triar entre multitud d'opcions.

A l'interior del pavelló, tot habilitat com si fos una pista d'atletisme, es poden practicar esports com ara l'esgrima, el rugbi, el korfball, l'hoquei patins i fins i tot bàsquet en cadira de rodes. No hi falten activitats tradicionals com tot tipus de tallers, una pista americana, un laberint o l'espai de la ludoteca.

A l'altre pavelló es pot practicar la gimnàstica i fins i tot hi ha un espai pensat per a nens i nenes d'1 a 3 anys perquè s'inicïin en aquest esport. També hi ha el Campi Xics pensat per a infants de 0 a 3 anys, amb activitats com piscina de boles, casetes o inflables.

Una de les novetats d'enguany és que s'han potenciat les activitats a l'exterior. La tirolina parteix del rocòdrom, a 10 metres d'alçada, fins a arribar al pavelló, des d'on comença un circuit d'aventura. «Aquest any és més molón», afirmaven nens i nenes que feien cua per saltar. A l'exterior també es pot anar amb bici, karts, fer tir amb arc, practicar el beisbol o fer un passeig amb poni.

A la inauguració, la regidora de Participació Ciutadana i Dinamització Econòmica, Mireia Estefanell, confiava a repetir com a mínim el nombre de visitants de l'any passat, més d'11.000, i desitjava que el temps acompanyi per «gaudir de les activitats a l'exterior i que els nens i nenes de Manresa i de la Catalunya central s'ho passin pipa».

En total al Campi qui Jugui d'aquest any hi ha una trentena d'activitats, la meitat de les quals gestionades per entitats de la ciutat. Disposa de 60 monitors.