Cinc mil persones han visitat en deu dies el pessebre monumental del Casino

Arxiu particular

Recreació del castell medieval i pont gòtic de Castellbell. Arxiu particular

El Grup Pessebrístic de Manresa ha comptabilitzat que en deu dies el pessebre monumental i l'exposició de 23 diorames nadalencs, situats a l´Espai 7 del Casino, han rebut cinc mil visites.

A banda d´això, en visites matinals guiades hi han passat més de tres-cents nens d´escoles de Manresa i adults de diferents col·lectius.

Dilluns, dia de Sant Esteve, a 2/4 de 8 de la tarda, hi va actuar el quartet Sopa de Galets, que està compost per noies molt joves que feien la seva primera actuació en públic. Van interpretar, a la vora del pessebre, un repertori de cançons típiques de Nadal, en català i en anglès. La seva actuació va ser molt aplaudida pel nombrós públic que omplia a vessar la sala d'exposicions.

Visites fins al 8 de gener

La mostra pessebrística, aquest any ambientada en la recreació del castell medieval i el pont gòtic de Castellbell i el Vilar, estarà oberta fins al dia 8 de gener, tots els dies laborables de 6 a 9 de la tarda excepte els dilluns. Dissabtes i festius, també obrirà els matins d´11 del matí a 2 de la tarda, excepte el dia 1 de gener.

La mostra va ser inaugurada el dissabte 17 de desembre per l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el president de la Federació Catalana de Pessebristes, Albert Català.