La grip escanya les urgències a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

La grip està escanyant els serveis d'urgències de l´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Dimarts d´aquesta setmana va atendre 398 urgències, la xifra més alta de tot aquest any. El mateix dia del 2015 van ser 343. «Són volums difícils de digerir», assegura el director Assistencial d´Althaia, Ignasi Carrasco.

Durant el desembre s´han atès a urgències un 5 % més de casos que no pas el mateix període de l´any passat. Per fer front a aquesta situació la Fundació Althaia ha reforçat els equips sanitaris i ha obert 20 llits més per atendre aquelles persones que han de ser ingressades a causa de la infecció respiratòria. Bàsicament gent gran amb més d´una patologia crònica.

La grip s´ha avançat aquest any entre 3 i 4 setmanes respecte la temporada anterior. On primer es va notar va ser a urgències de pediatria fa dues setmanes, explica Carrasco. Després es van començar a trobar casos a primària i a urgències ordinàries d´Althaia.

Comenta que una cosa és la gent que va a urgències i una altra la gent que ha d´ingressar. «Ara coincideixen les dues. La gent que va a urgències, alguns dels quals es podrien atendre en un altra àmbit, i les persones grans pluripatològiques que tenen una infecció respiratòria vírica i es descompensen».

Segons Carrasco aquests últims casos són els que tensionen el sistema sanitari perquè l´àmbit sociosanitari no té llits per donar-hi sortida i «l´hospital és l´únic que té sempre la porta oberta. No podem modular l´entrada». Explica que són ingressos que no es resolen en 1 o 2 dies.

Per a Carrasco «ningú no ha d´interpretar que no volem que la gent vingui, però tothom ha de fer servir el recurs que li és més adequat», i en alguns casos són les urgències de primària o altres serveis com l´atenció domiciliària.

L´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa forma part de la xarxa de centres sentinelles que aporten dades a Salut per determinar si hi ha o no epidèmia de grip. La setmana passada es van detectar al conjunt de Catalunya 73,15 casos per cada 100.000 habitants, més del doble que en el mateix període de la temporada anterior, quan n´hi havia 29,4. El llindar epidèmic se situa en els 110,7 casos.