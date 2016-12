Llum verd a la rehabilitació dels antics jutjats de Manresa com a seu de la Generalitat

Llum verd a la rehabilitació dels antics jutjats de Manresa com a seu de la Generalitat AJ Manresa

Llum verd definitiu al projecte per a la rehabilitació de l'edifici dels antics jutjats de Manresa com a seu de la Generalitat a la Catalunya central. Aquest migdia s'ha signat l'addenda al conveni signat el 2015, que preveu que el departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat sigui qui encarregui la redacció del projecte i financi l´execució de les obres. Això significa que és la Generalitat, i no l´Ajuntament, qui es farà càrrec d´aquesta despesa.

L'addenda al conveni, que ja va ser aprovada per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Manresa, ha estat signada aquest migdia pel secretari general del departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Josep M. Jové, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, a l'Ajuntament de Manresa. També hi ha estat present la delegada del govern de la Generalitat a la Catalunya central, Laura Vilagrà; el regidor de Planejament i Projectes Urbans de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy; i la directora de Serveis del departament de la Vicepresidència, Natàlia Garriga.

Tal com es va informar el 21 de desembre passat, amb aquesta operació, l´Ajuntament estalviarà la quantitat aproximada d´1,25 milions d´euros, la xifra estimada que hauria el projecte previst fins ara per a l´adequació de l´edifici per esdevenir seu de la Delegació. El projecte que finalment tirarà endavant, ara ja en ferm després de la signatura de l'addenda del conveni, i del qual es farà càrrec Vicepresidència té un pressupost estimat de 4,5 milions d´euros.

Un altre significatiu en el projecte té a veure amb l´espai que ocuparà la nova seu de la Generalitat. L´anterior projecte es realitzava únicament adequant l´actual edifici dels jutjats, que compta amb una superfície de sòl de 1.039,22 m?2;i una superfície construïda de 4.160 m?2;. Amb la redefinició, la nova seu podrà comptar amb dues finques més: D'una banda, l´Ajuntament de Manresa ha arribat a un acord per a l´adquisició d´un edifici adjacent, situat al carrer Galceran Andreu número 6, propietat de Creu Roja i una superfície de 466,50 m?2;. L´acord de compra és per un valor de 335.000 euros. Per altra banda, es disposa d´un solar al carrer Codinella, ja propietat de l'Ajuntament i que té una superfície de 162,69 m?2;. L´Ajuntament cedirà aquestes dues finques a la Generalitat, de manera qu e la nova Delegació podrà arribar tenir una superfície construïda total d'uns 6.700 m?2;, 2.540 m?2; més que la proposta inicial. L´increment és del 62%.