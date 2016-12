La zona blava de Manresa continua sent una de les més cares de l'estat i té un preu més alt que el de ciutats com Boston, però l'any que ve en farà 5 que no té increments notables de preu. El 2017 el cost per als conductors serà pràcticament el mateix que el d'enguany, tot i que l'anul·lació de denúncia pujarà 5 cèntims i costarà 6,90 euros, el mateix que el 2015.

Un altre cop, amb 50 cèntims es podrà aparcar 16 minuts; deixar el cotxe mitja hora en costarà 95; una hora, 1,90 euros; hora i mitja, 2,80 euros i dues hores, 3,75 euros. Ens hem de remuntar al 2013 per trobar un increment notable de deu cèntims per aparcar una hora i un minut: el 2012 valia 1,80 euros i el 2013, 1,90 euros, una quantitat que encara serà la mateixa l'any que ve.

La congelació del tiquet contrasta amb el fet que entre el 2004 i el 2013 l'augment registrat va ser del 171%. La concessió de la zona blava la gestiona l'empresa Estacionamientos y Servicios (Eysa), del grup Fomento de Construcciones y Contratas. D'aquesta manera, Manresa es va anar convertint en una de les ciutats amb la zona blava més cara de l'estat espanyol i, fins i tot, més costosa per als conductors que la d'algunes ciutats capitals europees, com ara Roma.