CDC i ERC governen Manresa sense fer de corró malgrat la majoria absoluta

ot i tenir majoria absoluta, el govern de Manresa mostra una clara propensió a presentar temes per a la seva aprovació al ple municipal que aconsegueixen suport de l´oposició.

Regió7 ha analitzat totes les votacions dels plens municipals celebrats aquest mandat en el període que va del juny del 2015 a l´octubre del 2016.

Les conclusions són clares: des que es va constituir el nou govern, la coalició de Convergència i Esquerra –primer amb suport extern dels republicans i després dintre de l´executiu- ha aprovat 131 dels 170 dictàmens emesos amb el suport d´un o diversos grups de l´oposició, que representa el 77% del total.

Les dades extretes de les actes dels plens de l´Ajuntament mostren una tendència dels partits de l´oposició a donar menys suport als dictàmens de la regidoria d´Hisenda, que tenen a veure amb decisions econòmiques que pren el govern.

Per contra, les àrees amb tendència a recollir més vots afirmatius són la de Territori i la de Drets i Serveis a les Persones.

Els més controvertits

Els punts aprovats de l´ordre del dia del ple que no són proposicions i que han generat més controvèrsia entre el govern i la resta de partits fan referència, majoritàriament, a assumptes de gestió de l´Ajuntament que tenen a veure amb aspectes econòmics, ja sigui per remuneracions del govern o de càrrecs de confiança o per canvis en aspectes formals de tramitacions.

Per exemple: la delegació d´algunes competències del ple a la junta de govern local, la modificació puntual del Reglament Orgànic Municipal perquè permeti incloure-hi els càrrecs directius, i la modificació de les retribucions als regidors després de la incorporació de membres d´ERC al govern.

Un altre dictamen que ha suscitat molta oposició de la resta de partits ha estat l´aprovació d´un conveni urbanístic amb el Banc Santander el juny d´aquest any, que permetrà construir un centenar de pisos d´alt nivell a l´antiga fàbrica de l´Alcoholera promoguts per l´entitat bancària.

Pel que fa a la similitud de vot amb el govern –sempre en l´àmbit dels dictàmens, no de les proposicions, que s´analitzen a la pàgina següent–, el PSC és el grup amb més afinitat a la coalició CDC-ERC, i li ha donat el vot afirmatiu en el 68% dels casos.

El segueix Ciutadans amb el 63% de vots semblants, mentre que Democràcia Municipal (45%) i la CUP (42%) són els partits més divergents amb el govern.

L´anàlisi realitzada se centra en partits amb grup municipal propi i no comptabilitza les posicions de vot del regidor Miquel Davins des que el febrer va passar a ser regidor no adscrit.