Conferència sobre els quatre segles d'arrelament de les caputxines a Manresa

El Centre d'Estudis del Bages, el Moviment Cristià Comunitari de Manresa i el convent de les caputxines organitzen, el proper dimecres, dia 4 de gener, la conferència "Les caputxines. 4 segles arrelades a Manresa", a càrrec de l'historiador i col·laborador de Regió7, Francesc Comas, que també és el president del Centre d'Estudis del Bages.

Tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'església del convent de les caputxines, al carrer de Talamanca.



Un convent de molta actualitat

Aquest convent ha estat de molta actualitat els darrers mesos perquè les, actualment, quatre germanes que hi queden el volien cedir a la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) per fer-hi una residència d'ancians. A canvi, la fundació oferia un servei a la ciutat i s'havia compromès a tenir cura de les germanes, que ja són molt grans, fins al final de les seves vides. L'acord, però, va ser anul·lat per la Santa Seu, alhora que el bisbat ha agafat el control del convent. El passat 12 de desembre, el Servei d'Atenció Domiciliària, amb seu al convent des del gener del 2015, en va marxar per ordre del bisbat de Vic, que va condicionar la represa de les converses a començar de zero alhora que es va comprometre, ara sí, a donar un cop de mà a les caputxines i la FSSM per portar a bon port l'acord en el que fa referència al tema de dret.