EN FOTOS: Així és el calendari de l´Ajuntament de Manresa

Sabies que a Manresa hi ha 24 associacions de veïns de les quals només 5 són presidides per dones? Que tan sols el 7,5% dels referents culturals i científics que apareixen als llibres de text d´ESO són dones?

L´Ajuntament ha editat 4.000 calendaris reivindicatius sobre la desigualtat de gènere amb imatges de dones manresanes captades per set fotògrafes de Foto Art: Adelina Putellas, Pura Travé, Maria Dolors Cots, Àngels Arrufat, Rosalina Camps, Cristina Morera i Yolanda Pradas. L´objectiu és conscienciar sobre el que encara queda per fer per assolir la igualtat, així com reconèixer, valorar i difondre el paper de les dones de la ciutat, amb una iniciativa sorgida del Consell Municipal de la Dona. El calendari pretén ajudar a fer visibles entitats i ciutadanes que estan duent a terme molta feina ja sigui en l´àmbit laboral o fent tasques d´ajuda social.