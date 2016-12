Mort sobtada del president de l'associació de veïns de Xup, Ferran Camps

El president en actiu de l´Associació de Veïns del Xup, Ferran Camps Cama, ha mort sobtadament a l´edat de 74 anys. El seu funeral se celebrarà divendres a les 12 del migdia a l´església de la Mare de Déu del Roser del barri manresà.

La mort de Camps ha causat un profund dol en el moviment associatiu de la ciutat, del què era un protagonista actiu, i al barri al què va dedicar desinteressadament bona part de la seva vida. Camps va ser regidor a l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat quan va residir en aquesta població.

Nascut a Tarroja de Segarra el 1942, Ferran Camps va deixar de fer de pagès als 22 anys però se´n va sentir tota la seva vida. Va treballar en fàbriques i va ser responsable d´una Àrea de Guissona. Quan va treballar al Casal Cívic del Xup es va enamorar del barri.

Sota la seva presidència, el barri va celebrar l´any passat el 5oè aniversari, un període durant el qual ha passat de no tenir carrers asfaltats ni voreres urbanitzades a ser un sector de Manresa amb escola, casals, associacions i església. Una bona notícia per al Xup que va celebrar va ser l´anunci que el curs que ve Manresa estrenarà un sisè institut en què s´impartirà estudis de secundària. I ho farà al barri amb una fórmula inèdita a la ciutat, compartint instal·lacions amb l´escola de primària Muntanya del Drac.



Es declarava un ´xupero´ militant i defensava que un dels grans trets d´identitat del barri és la unió entre els seus veïns. Darrerament seguia il·lusionat els projectes per dotar el barri d´una residència, habitatges unifamiliars i una rotonda d´accés.