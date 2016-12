Un cotxe damunt la vorera d'un agent cívic... molt poc cívic

El vehicle aparcat on no toca, al barri de la Font dels Capellans

Que un cotxe aparqui damunt la vorera és una actitud incívica que es dóna massa sovint. Si, per postres, l'autor d'aquesta infracció és un agent cívic, encara crida més l'atenció i resulta més censurable. Això és el que ha passat al barri de la Font dels Capellans de Manresa, on l'agent cívic municipal de l'Ajuntament de Castellnou de Bages, tal com ha denunciat un veí de la zona, ha deixat estacionat el seu vehicle damunt d'una vorera, dificultat en pas dels vianants. No era l'únic que hi havia.