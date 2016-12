Uns desconeguts ataquen 14 parquímetres de la zona blava de Manresa

Uns desconeguts han atacat aquesta matinada 14 parquímetres de la zona blava de Manresa. El cap de setmana passat, es va fer una acció similar contra 7 màquines expenedores més. En tots els casos, s´ha colpejat amb un objecte contundent la pantalla de les màquines. El resultat és que han quedat afectats 21 dels 36 parquímetres que hi ha repartits per la ciutat, dels quals 19 han quedat temporalment fora de servei.

Feta la denúncia pertinent per part d´EYSA, l´empresa concessionària del servei, els Mossos d´Esquadra i la Policia Local de Manresa han obert una investigació per intentar aclarir els fets i determinar-ne l´autoria.

Les màquines estan fora de servei temporalment, fins que no se´n pugui fer la reparació, que trigarà uns dies. Tècnics de Mobilitat de l´Ajuntament de Manresa estan col·locant durant el dia d´avui cartells informatius als parquímetres afectats, amb un petit plànol per tal d´informar el usuaris de quins parquímetres tenen a prop en cada cas, per obtenir tiquet d´aparcament. Amb el nou sistema de parquímetres, no és necessari deixar el tiquet visible al vehicle, de manera que un cop expedit el tiquet, no cal tornar al cotxe. Igualment, es recorda que els usuaris poden expedir el tiquet a través de l´aplicació Eysamobile o per Internet, en aquest enllaç: https://elparking.com/aparcar-en-manresa