Mitgeres vergonyoses es multipliquen al centre de Manresa

N'hi ha que les han pintat o cobert amb un aïllant que en dissimula l'aspecte. Altres parets mitgeres que han quedat al descobert per l'enderroc o esfondrament de l'edifici del costat, fa anys -dècades algunes- que enlletgeixen el rovell de l'ou de Manresa. No fan cap favor a un Centre Històric que malda per sortir del pou on està. Aviat s'hi sumarà la de la casa que es va esfondrar a la Baixada dels Drets, que ara enderroquen.

Una de les mitgeres que fa més anys que s'arrossega és la que hi ha al carrer d'Alfons XII, a tocar la plaça de la Reforma. Molt a prop, al carrer de Na Bastardes, cap al de Vallfonollosa, n'hi ha una altra. El forat que hi ha permet veure els darreres de disseny de l'ajuntament. Molt més visible pel seu cèntric emplaçament és el forat que va deixar l'edifici que feia cantonada entre el passeig de Pere III i la Muralla de Sant Domènec. Malgrat els esforços de la decoració del mur que l'envolta per dissimular la lletjor de l'espai, és evident que no ho aconsegueix.

També hi ha parets mitgeres antiestètiques a la plaça de Serarols (i al carrer amb el mateix nom, si bé aquesta es més polida i té un mural a sota); on hi havia el cinema Goya, que ara és un aparcament, i darrere els jutjats vells. Cal confiar que l'aspecte de la paret del Museu Comarcal que ha deixat a la vista l'enderroc de la Sala Ciutat millorarà en el futur.