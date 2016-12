Puigdemont encapçalarà una comissió dels 125 anys de les Bases de Manresa

Manresa commemorarà el 2017 els 125 anys de la celebració de l'Assemblea Catalanista a Manresa, que va aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana, conegudes com a Bases de Manresa. Després de conèixer-se'n els comissaris, l'historiador Francesc Comas i l'exregidor i consultor Jordi Rodó, ara, el ple de l'Ajuntament ha aprovat crear dues comissions: una d'impulsora, amb 18 integrants i encapçalada pel President, Carles Puigdemont, i una de cívica, formada per 31 persones i amb l'alcalde, Valentí Junyent, al capdavant, que, com altres membres, forma part d'ambdues.

Aquestes comissions, la creació de les quals va aprovar el ple de l'Ajuntament, estan formades per representants d'institucions, entitats i del sector de la ciutat i del país. Es vol que el programa de la celebració abraci l'àmbit institucional, l'acadèmic, el divulgatiu i el festiu, tenint en compte la transcendència històrica que van tenir les Bases de Manresa, celebrades el 25, 26 i 27 de març del 1982.

A banda de Puigdemont, integren la comissió impulsora: l'alcalde, Junyent, que n'exercirà la presidència; la consellera Neus Munté, Cèsar Grijalvo, Alexis Ser-ra, M. Àngels Blasco, Anna Crespo, Joan Calmet, Francesc Comas, Jordi Rodó; una persona en representació del Parlament; Mercè Conesa, presidenta de la Diputació; una persona en representació de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament i el regidor no adscrit, i Jeroni Muñoz.

A la comissió cívica hi ha: l'alcalde, que n'exercirà la presidència; Anna Crespo; Joan Calmet; Cèsar Grijalvo; Maria Àngels Blasco; Alexis Serra; Joan Domènec, president de l'Institut d'Estudis Catalans; Francesc Comas; Jordi Rodó; Pau Pintado, president del Centre Excursionista de la Comarca del Bages; Abel Pié, degà del col·legi d'advocats de Manresa; Pere Casals, president de la Cambra de Comerç; Lluís Piqué Sancho, president de l'Orfeó Manresà; Josep Galobart, vocal del Centre d'Estudis del Bages; Josep Huguet; Josep Maria Sanclimens; Josep Oliveras; Jordi Finestres; Pilar Parcerisas; Anna Vilajosana; Neus Comellas; Rosa Serra; Gemma Rubí; Ester Garcia; Joan Esculies; Xavier Forcadell; Mercè Argemí; Jeroni Muñoz, que exercirà de secretari; Jaume Ciurana; Joaquim Colominas i Jaume Serra.