Un 37,9% dels nens se senten rebutjats pels companys segons un estudi de la FUB

Un 37,9 % dels 1.325 nens i nenes a qui la Clínica Universitària de Manresa ha fet una exploració mèdica aquest curs escolar han afirmat que s'han sentit rebutjats o marginats pels seus companys. Un 62,5 % que han estat objecte de mofa o insults, i un 49,8 %, pràcticament la meitat, afirmen haver rebut amenaces o haver estat colpejats. Es tracta de situacions que podrien derivar en assetjament escolar que s'han detectat durant la revisió, en l'apartat dedicat a les relacions amb els altres.



El curs 2015-2016 el Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en escolars de la Clínica Universitària ha fet 1.325 exploracions a alumnes de P4, P5 i quart curs de primària de 16 centres escolars de Manresa i Artés. Ja fa dotze edicions que es porta a terme amb l'objectiu de detectar problemes de salut el més aviat possible per poder intervenir de forma precoç. Les revisions les porten a terme professionals de Fisioteràpia, Podologia, Logopèdia i Infermeria. Per primer cop evidencia situacions que podrien comportar assetjament escolar.



L'exploració també ha desvelat que prop del 30 % dels infants presenten sobrepès o obesitat. Si es té en compte l'índex Cintura Talla, un indicador per mesurar la salut, el 22,9 % dels escolars tenen risc cardiovascular i metabòlic. Una gran majoria, el 76,6 % dediquen el seu temps lliure a activitats sedentàries i prop d'un 20 % de nens i nenes entre 9 i 10 anys tenen mòbil. S'ha detectat i un consum excessiu de carn i dolços, pastisseria industrial i refrescos i, en canvi, poca fruita i verdura.



En l'exploració logopèdica que es fa als alumnes de P4 s'ha comprobat que hi ha un 15,2 % de casos d'hàbits inadequats com l'ús del biberó o el xumet en edats que ja no pertocaria. Un 12,8% tenen alteracions de la parla.



La revisió de podologia, en aquest cas a infants de P5, ha trobat que més de la meitat dels infants tenen alteracions de la marxa, i en fisioteràpia s'han vist alteracions del control psicomotor en un 25,7%.



Aquestes dades s'han lliurat als ajuntaments perquè puguin dur a terme polítiques actives per promoure la salut infantil. També es fa un informe personalitzat per a cada família.